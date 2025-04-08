Погода в Харькове 9 апреля — полный прогноз от синоптиков

Прохладная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 9 апреля, в Харькове и области ожидается прохладная весенняя погода. Синоптики сообщают, что будет переменная облачность, заморозки ночью и локальные осадки в дневные часы.

Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 9 апреля

Температура воздуха снизится ночью до 0...+2 °C, местами возможны заморозки. Ближе к вечеру будет идти кратковременный дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит +5...+7 °C. Ветер будет умеренным, со скоростью 5 - 10 м/с.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

Погода в Харьковской области 9 апреля

Ночью дождей не прогнозируется. Температура воздуха снизится до 0...+2 °C, а на окраинах возможны заморозки. Ветер будет юго-западного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Днем температура повысится до +5...+7°C. Со второй половины дня на территории области возможен небольшой снег с дождем, преимущественно в вечерние часы.

Напомним, синоптики спрогнозировали непогоду, которая накроет сегодня, 8 апреля, сразу несколько областей Украины снегом и дождем.

А синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет.