Відключення світла у Харківській області - графіки на 4 листопада

Графіки відключень на Харківщині 4 листопада - що відомо
Сьогодні у вівторок, 4 листопада, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Відповідне розпорядження дало НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи об'єднаної енергосистеми.
Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".
Відключення світла в Харківській області 4 листопада
"З 08:00 до 11:00 застосовуватиметься 0,5 черги відключень, з 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 — 1 черга, з 18:00 до 20:00 — 1,5 черги", — йдеться у повідомленні.
Згідно обленерго, сьогодні світло орієнтовно вимикатимуть таким чином:
- 1.1 черга — світла не буде з 19:00 до 22:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 19:00 до 22:00;
- 2.1 черга — світла не буде з 19:00 до 20:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 08:00 до 11:00;
- 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 — відключень не буде;
- 5.2 черга — світла не буде з 18:00 до 19:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 15:00 до 19:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 15:00 до 19:00.
Дізнатися свою чергу можна за цим посиланням.
Також у Харківобленерго додали, що з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, що у Київській області сьогодні теж плануються відключення світла. Це вимушений крок через удари РФ по енергетиці.
Також ми інформували, як 4 листопада вимикатимуть світло в Одесі.
Читайте Новини.LIVE!