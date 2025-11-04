Відключення світла у Харківській області - графіки на 4 листопада

Дівчина тримає ліхтар. Фото: Freepik

Сьогодні у вівторок, 4 листопада, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Відповідне розпорядження дало НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи об'єднаної енергосистеми.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Реклама

Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 4 листопада

"З 08:00 до 11:00 застосовуватиметься 0,5 черги відключень, з 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 — 1 черга, з 18:00 до 20:00 — 1,5 черги", — йдеться у повідомленні.

Згідно обленерго, сьогодні світло орієнтовно вимикатимуть таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 19:00 до 22:00;

1.2 черга — світла не буде з 19:00 до 22:00;

2.1 черга — світла не буде з 19:00 до 20:00;

2.2 черга — світла не буде з 08:00 до 11:00;

3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 — відключень не буде;

5.2 черга — світла не буде з 18:00 до 19:00;

6.1 черга — світла не буде з 15:00 до 19:00;

6.2 черга — світла не буде з 15:00 до 19:00.

Дізнатися свою чергу можна за цим посиланням.

Також у Харківобленерго додали, що з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Графіки відключень світла на Харківщині 4 листопада. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що у Київській області сьогодні теж плануються відключення світла. Це вимушений крок через удари РФ по енергетиці.

Також ми інформували, як 4 листопада вимикатимуть світло в Одесі.