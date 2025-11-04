Отключение света в Харьковской области - графики на 4 ноября

Девушка держит фонарь. Фото: Freepik

Сегодня во вторник, 4 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Соответствующее распоряжение дало НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы.

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

Отключение света в Харьковской области 4 ноября

"С 08:00 до 11:00 будет применяться 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 — 1 очередь, с 18:00 до 20:00 — 1,5 очереди", — говорится в сообщении.

Согласно облэнерго, сегодня свет ориентировочно будут выключать следующим образом:

1.1 очередь — света не будет с 19:00 до 22:00;

1.2 очередь — света не будет с 19:00 до 22:00;

2.1 очередь — света не будет с 19:00 до 20:00;

2.2 очередь — света не будет с 08:00 до 11:00;

3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 — отключений не будет;

5.2 очередь — света не будет с 18:00 до 19:00;

6.1 очередь — света не будет с 15:00 до 19:00;

6.2 очередь — света не будет с 15:00 до 19:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в Харьковоблэнерго добавили, что с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Графики отключений света на Харьковщине 4 ноября. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в Киевской области сегодня тоже планируются отключения света. Это вынужденный шаг из-за ударов РФ по энергетике.

Также мы информировали, как 4 ноября будут выключать свет в Одессе.