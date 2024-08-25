Графіки відключень світла у Харкові 25 серпня — чи застосують

Енергетики проводять відновлювальні роботи. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 25 серпня, не прогнозуються. Наразі ситуація в енергосистемі стабільна.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харківобленерго".

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Що сказали енергетики

"Наразі ситуація в Об'єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГВП)", — йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики звертають увагу на те, що у разі необхідності відключення можуть бути введені за розпорядженням Національної енергетичної компанії "Укренерго". Відповідні графіки, які можуть застосувати, "Харківобленерго" також опублікувало в Telegram. Вони актуальні у період з 24 по 30 серпня.

Графіки відключення світла у Харкові 25 серпня, якщо їх застосують. Фото: "Харківобленерго"

Крім того, застосовувати графіки відключення світла не планують і в інших регіонах України, про що розповіли в "Укренерго".

"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Проте у разі зміни ситуації, про застосування відключень буде повідомлено додатково.

Крім того, енергетична компанія звернулась до українців з проханням користуватися потужними електроприладами у денні години, а саме — з 10:00 до 16:00.

Де дізнатися графік відключення світла для своєї області, якщо його запровадять

Українці можуть подивитися графіки відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню; не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон; зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою; відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату; використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла ;

, чи ; уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;

Прогноз щодо відключень світла

Зазначимо, що за прогнозами ДТЕК графіки відключення світла в Україні можуть не застосовуватися до середини жовтня. Проте є дві умови — відсутність обстрілів РФ по енергетиці та відсутність аномальної спеки, зазначили у компанії 8 серпня.