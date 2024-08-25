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Графіки відключень світла у Харкові сьогодні — про що попереджають енергетики

25 серпня 2024 03:28
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Графіки відключень світла у Харкові 25 серпня — чи застосують
Енергетики проводять відновлювальні роботи. Фото: ДТЕК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 25 серпня, не прогнозуються. Наразі ситуація в енергосистемі стабільна.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харківобленерго".

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"Наразі ситуація в Об'єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГВП)", — йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики звертають увагу на те, що у разі необхідності відключення можуть бути введені за розпорядженням Національної енергетичної компанії "Укренерго". Відповідні графіки, які можуть застосувати, "Харківобленерго" також опублікувало в Telegram. Вони актуальні у період з 24 по 30 серпня.

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Графіки відключення світла у Харкові 25 серпня, якщо їх застосують. Фото: "Харківобленерго"

Крім того, застосовувати графіки відключення світла не планують і в інших регіонах України, про що розповіли в "Укренерго".

"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Проте у разі зміни ситуації, про застосування відключень буде повідомлено додатково.

Крім того, енергетична компанія звернулась до українців з проханням користуватися потужними електроприладами у денні години, а саме — з 10:00 до 16:00.

Графіки відключень світла у Харкові сьогодні - про що попереджають енергетики - фото 2

Де дізнатися графік відключення світла для своєї області, якщо його запровадять

Українці можуть подивитися графіки відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

  • пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
  • не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
  • носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
  • зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
  • відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
  • використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
  • уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;

Прогноз щодо відключень світла

Зазначимо, що за прогнозами ДТЕК графіки відключення світла в Україні можуть не застосовуватися до середини жовтня. Проте є дві умови — відсутність обстрілів РФ по енергетиці та відсутність аномальної спеки, зазначили у компанії 8 серпня.

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