Графіки відключень світла у Харкові 25 серпня — чи застосують

Графіки відключень світла у Харкові сьогодні — про що попереджають енергетики
Графіки відключення світла у Харкові сьогодні, 25 серпня, не прогнозуються. Наразі ситуація в енергосистемі стабільна.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харківобленерго".
Що сказали енергетики
"Наразі ситуація в Об'єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГВП)", — йдеться у повідомленні.
Водночас енергетики звертають увагу на те, що у разі необхідності відключення можуть бути введені за розпорядженням Національної енергетичної компанії "Укренерго". Відповідні графіки, які можуть застосувати, "Харківобленерго" також опублікувало в Telegram. Вони актуальні у період з 24 по 30 серпня.
Крім того, застосовувати графіки відключення світла не планують і в інших регіонах України, про що розповіли в "Укренерго".
"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.
Проте у разі зміни ситуації, про застосування відключень буде повідомлено додатково.
Крім того, енергетична компанія звернулась до українців з проханням користуватися потужними електроприладами у денні години, а саме — з 10:00 до 16:00.
Де дізнатися графік відключення світла для своєї області, якщо його запровадять
Українці можуть подивитися графіки відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:
- пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
- не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
- носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
- зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
- відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
- використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
- уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;
Прогноз щодо відключень світла
Зазначимо, що за прогнозами ДТЕК графіки відключення світла в Україні можуть не застосовуватися до середини жовтня. Проте є дві умови — відсутність обстрілів РФ по енергетиці та відсутність аномальної спеки, зазначили у компанії 8 серпня.
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