Графики отключений света в Харькове 25 августа

Графики отключений света в Харькове сегодня — о чем предупреждают энергетики
Графики отключения света в Харькове сегодня, 25 августа, не прогнозируются. Пока ситуация в энергосистеме стабильная.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьковоблэнерго".
Что сказали энергетики
"Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО)", — говорится в сообщении.
В то же время, энергетики обращают внимание на то, что в случае необходимости отключения могут быть введены по распоряжению Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Соответствующие графики, которые могут применить, "Харьковоблэнерго" также опубликовало в Telegram. Они актуальны в период с 24 по 30 августа.
Кроме того, применять графики отключения света не планируют и в других регионах Украины, о чем рассказали в "Укрэнерго".
"Завтра, 25 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", — говорится в сообщении.
Однако в случае изменения ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно.
Кроме того, энергетическая компания обратилась к украинцам с просьбой пользоваться мощными электроприборами в дневные часы, а именно — с 10:00 до 16:00 .
Где узнать график отключения света для своей области, если его введут
Украинцы могут посмотреть графики отключения света для своего региона, воспользовавшись следующими ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:
- пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;
- не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;
- носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;
- увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;
- откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;
- используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера;
- избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00;
Прогноз по отключениям света
Отметим, что, по прогнозам ДТЭК, графики отключения света в Украине могут не применяться до середины октября. Однако есть два условия: отсутствие обстрелов РФ по энергетике и отсутствие аномальной жары, отметили в компании 8 августа.
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