Графики отключений света в Харькове 25 августа

Энергетики проводят восстановительные работы. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Харькове сегодня, 25 августа, не прогнозируются. Пока ситуация в энергосистеме стабильная.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьковоблэнерго".

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Что сказали энергетики

"Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО)", — говорится в сообщении.

В то же время, энергетики обращают внимание на то, что в случае необходимости отключения могут быть введены по распоряжению Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Соответствующие графики, которые могут применить, "Харьковоблэнерго" также опубликовало в Telegram. Они актуальны в период с 24 по 30 августа.

Графики отключения света в Харькове 25 августа, если они будут применены. Фото: "Харьковоблэнерго"

Кроме того, применять графики отключения света не планируют и в других регионах Украины, о чем рассказали в "Укрэнерго".

"Завтра, 25 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", — говорится в сообщении.

Однако в случае изменения ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно.

Кроме того, энергетическая компания обратилась к украинцам с просьбой пользоваться мощными электроприборами в дневные часы, а именно — с 10:00 до 16:00 .

Где узнать график отключения света для своей области, если его введут

Украинцы могут посмотреть графики отключения света для своего региона, воспользовавшись следующими ссылками:

Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:

пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию; не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен; увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой; откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату; используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера ;

, или ; избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00;

Прогноз по отключениям света

Отметим, что, по прогнозам ДТЭК, графики отключения света в Украине могут не применяться до середины октября. Однако есть два условия: отсутствие обстрелов РФ по энергетике и отсутствие аномальной жары, отметили в компании 8 августа.