Особливості відключення світла у Харкові та на Харківщині

У Харківській ОВА пояснили причини запровадження графіків обмежень електроспоживання та особливості їх застосування в місті й області. Через масштабні пошкодження мереж після ворожих обстрілів фахівці працюють над стабілізацією енергосистеми та рівномірним розподілом навантаження.

Про це інформує пресслужба Харківської ОВА у четвер, 27 листопада.

Відключення світла у Харкові — подробиці від ОВА

Отже, у Харківській обласній військовій адміністрації розповіли про застосування графіків обмежень в електричних мережах в області.

Про це йшлося під час брифінгу в медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації за участю заступника начальника центральної диспетчерської служби АТ "Харківобленерго" Ігоря Ілюхіна.

Під час заходу обговорили причини застосування графіків обмежень електроспоживання та особливості їх дії в області й місті Харкові.

"Внаслідок ворожих обстрілів значно пошкоджені мережі нашого підприємства — оператора системи розподілу. Також пошкоджень зазнали магістральні мережі "Укренерго" та генеруюче обладнання. Саме тому виникла необхідність застосовувати мережеві обмеження — графіки погодинних і аварійних відключень", — пояснив Ігор Ілюхін.

А також додав, що графіки діють на всій території області та в місті Харкові, але їх застосування має певні відмінності. Обласні електромережі дозволяють більш рівномірно розподіляти навантаження.

За словами Ілюхіна, міські мережі є складнішими, у Харкові характер і тривалість обмежень значною мірою залежать від рівнів напруги в мережі.

"Фахівці "Харківобленерго" цілодобово працюють над тим, щоб стабілізувати й підтримувати енергосистему міста та області", — наголосив Ігор Ілюхін.

