Україна
Графики отключений света в Харькове — в ОВА объяснили особенности

Графики отключений света в Харькове — в ОВА объяснили особенности

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 14:41
Особенности отключения света в Харькове и на Харьковщине
Город без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской ОВА объяснили причины введения графиков ограничений электропотребления и особенности их применения в городе и области. Из-за масштабных повреждений сетей после вражеских обстрелов специалисты работают над стабилизацией энергосистемы и равномерным распределением нагрузки.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской ОВА в четверг, 27 ноября.

Читайте также:

Отключение света в Харькове — подробности от ОВА

Итак, в Харьковской областной военной администрации рассказали о применении графиков ограничений в электрических сетях в области.

Об этом шла речь во время брифинга в медиацентре Харьковской областной военной администрации с участием заместителя начальника центральной диспетчерской службы АО "Харьковоблэнерго" Игоря Илюхина.

Во время мероприятия обсудили причины применения графиков ограничений электропотребления и особенности их действия в области и городе Харькове.

"В результате вражеских обстрелов значительно повреждены сети нашего предприятия — оператора системы распределения. Также повреждения получили магистральные сети "Укрэнерго" и генерирующее оборудование. Именно поэтому возникла необходимость применять сетевые ограничения — графики почасовых и аварийных отключений", — пояснил Игорь Илюхин.

А также добавил, что графики действуют на всей территории области и в городе Харькове, но их применение имеет определенные отличия. Областные электросети позволяют более равномерно распределять нагрузку.

По словам Илюхина, городские сети являются более сложными, в Харькове характер и продолжительность ограничений в значительной степени зависят от уровней напряжения в сети.

"Специалисты "Харьковоблэнерго" круглосуточно работают над тем, чтобы стабилизировать и поддерживать энергосистему города и области", — подчеркнул Игорь Илюхин.

Ранее эксперт ответил, когда украинцы могут остаться без света на сутки.

Также стало известно, достаточное ли количество оборудования в Украине, чтобы восстанавливать энергообъекты после атак РФ.

Харьков Харьковская область война в Украине отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
