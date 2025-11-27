Особенности отключения света в Харькове и на Харьковщине

Графики отключений света в Харькове — в ОВА объяснили особенности
В Харьковской ОВА объяснили причины введения графиков ограничений электропотребления и особенности их применения в городе и области. Из-за масштабных повреждений сетей после вражеских обстрелов специалисты работают над стабилизацией энергосистемы и равномерным распределением нагрузки.
Об этом информирует пресс-служба Харьковской ОВА в четверг, 27 ноября.
Отключение света в Харькове — подробности от ОВА
Итак, в Харьковской областной военной администрации рассказали о применении графиков ограничений в электрических сетях в области.
Об этом шла речь во время брифинга в медиацентре Харьковской областной военной администрации с участием заместителя начальника центральной диспетчерской службы АО "Харьковоблэнерго" Игоря Илюхина.
Во время мероприятия обсудили причины применения графиков ограничений электропотребления и особенности их действия в области и городе Харькове.
"В результате вражеских обстрелов значительно повреждены сети нашего предприятия — оператора системы распределения. Также повреждения получили магистральные сети "Укрэнерго" и генерирующее оборудование. Именно поэтому возникла необходимость применять сетевые ограничения — графики почасовых и аварийных отключений", — пояснил Игорь Илюхин.
А также добавил, что графики действуют на всей территории области и в городе Харькове, но их применение имеет определенные отличия. Областные электросети позволяют более равномерно распределять нагрузку.
По словам Илюхина, городские сети являются более сложными, в Харькове характер и продолжительность ограничений в значительной степени зависят от уровней напряжения в сети.
"Специалисты "Харьковоблэнерго" круглосуточно работают над тем, чтобы стабилизировать и поддерживать энергосистему города и области", — подчеркнул Игорь Илюхин.
