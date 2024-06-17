Коли 18 червня вимикатимуть світло у Харкові

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та області у вівторок, 18 червня, планується застосування графіків відключень електроенергії. Містяни можуть опинитися без світла у проміжок часу з 08:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго та Харківської ОВА.

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Відключення електроенергії у Харкові 18 червня

За даними Укренерго, завтра з 00:00 до 24:00 обмеження електроенергії будуть діяти для всіх споживачів через зростання споживання внаслідок потепління та робочих днів.

Скриншот допису Укренерго

Згідно з розкладом, який оприлюднила ОВА, у Харкові споживачі поділені на 12 груп — кожна перебуватиме без електропостачання щонайменше три години.

Перша та четверта група будуть без світла з 05:00 до 08:00, але у випадку критичної ситуації можлива відсутність електрики ще протягом години.

Друга та п'ята група будуть відключені від живлення з 08:00 до 11:00, третя та шоста у період з 11:00 до 14:00, а сьома та восьма — з 14:00 до 17:00.

Дев'ята та дванадцята група залишаться без електроенергії з 17:00 до 20:00, а десята та одинадцята — з 20:00 до 23:00.

Крім того, всі групи можуть обмежуватися в електроенергії додатково на одну годину у випадку, якщо ситуація погіршиться.

Графіки відключень у Харкові. Фото: ОВА

Нагадаємо, в Україні почнуть вимикати електроенергію побутовим споживачам, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури. Для цього їх приєднають до інших ліній.

А генеральний директор YASNO Сергій Коваленко попередив українців про складну ситуацію зі світлом взимку. За його словами, дефіцит електроенергії становитиме до 35%.