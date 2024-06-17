Когда 18 июня будут выключать свет в Харькове

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области во вторник, 18 июня планируется применение графиков отключений электроэнергии. Горожане могут оказаться без света в промежуток времени с 08:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго и Харьковской ОВА.

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Отключение электроэнергии в Харькове 18 июня

По данным Укрэнерго, завтра с 00:00 до 24:00 ограничения электроэнергии будут действовать для всех потребителей из-за роста потребления в результате потепления и рабочих дней.

Скриншот поста Укрэнерго

Согласно расписанию, которое обнародовала ОВА, в Харькове потребители разделены на 12 групп — каждая будет находиться без электроснабжения не менее трех часов.

Первая и четвертая группа будут без света с 05:00 до 08:00, но в случае критической ситуации возможно отсутствие электричества еще в течение часа.

Вторая и пятая группа будут отключены от питания с 08:00 до 11:00, третья и шестая в период с 11:00 до 14:00, а седьмая и восьмая — с 14:00 до 17:00.

Девятая и двенадцатая группа останутся без электроэнергии с 17:00 до 20:00, а десятая и одиннадцатая — с 20:00 до 23:00.

Кроме того, все группы могут ограничиваться в электроэнергии дополнительно на час в случае, если ситуация ухудшится.

Графики отключений в Харькове. Фото: ОВА

Напомним, в Украине начнут выключать электроэнергию бытовым потребителям, подключенным к объектам критической инфраструктуры. Для этого их присоединят к другим линиям.

А генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предупредил украинцев о сложной ситуации со светом зимой. По его словам, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.