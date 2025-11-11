Відключення світла у Харкові 12 листопада - графіки Укренерго

Фахівець перевіряє електрообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 12 листопада, у Харківській області діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Відповідне рішення ухвалене за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України, спричинену масованими ворожими обстрілами.

Про це повідомили у Харківобленерго.

Відключення світла у Харкові 12 листопада

Обмеження електропостачання триватимуть протягом доби — з 00:00 до 24:00. Залежно від навантаження в мережі, одночасно можуть застосовуватись від двох до чотирьох черг відключень:

1.1 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 05:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00

5.2 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Для кожної черги визначено години без електропостачання з урахуванням часу на перемикання. Зокрема, у різних групах споживачів світло може зникати в періоди від ранку до вечора, а подекуди — й у нічний час.

Окремо наголошується, що для промислових підприємств і бізнесу впродовж доби діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Енергетики закликають жителів області стежити за оперативними оновленнями на офіційних сторінках "Харківобленерго", адже ситуація в енергосистемі залишається напруженою та може змінюватися в будь-який момент.

