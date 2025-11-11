Відео
Дата публікації: 11 листопада 2025 22:02
Оновлено: 22:02
Відключення світла у Харкові 12 листопада - графіки Укренерго
Фахівець перевіряє електрообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 12 листопада, у Харківській області діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Відповідне рішення ухвалене за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України, спричинену масованими ворожими обстрілами.

Про це повідомили у Харківобленерго.

Читайте також:
Графіки відключення у Харкові — коли не буде світла завтра - фото 1
Пост Харківобленерго. Фото: скриншот

Відключення світла у Харкові 12 листопада

Обмеження електропостачання триватимуть протягом доби — з 00:00 до 24:00. Залежно від навантаження в мережі, одночасно можуть застосовуватись від двох до чотирьох черг відключень:

  • 1.1 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 1.2 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 2.1 05:00-09:00; 12:30-19:30
  • 2.2 05:00-09:00; 12:30-19:30
  • 3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00
  • 3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00
  • 4.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
  • 4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
  • 5.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00
  • 5.2 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00
  • 6.1 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00
  • 6.2 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Для кожної черги визначено години без електропостачання з урахуванням часу на перемикання. Зокрема, у різних групах споживачів світло може зникати в періоди від ранку до вечора, а подекуди — й у нічний час. 

Окремо наголошується, що для промислових підприємств і бізнесу впродовж доби діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Енергетики закликають жителів області стежити за оперативними оновленнями на офіційних сторінках "Харківобленерго", адже ситуація в енергосистемі залишається напруженою та може змінюватися в будь-який момент.

До цього у ДТЕК повідомили графік відключень світла у Київські області на завтра, 12 листопада.

Крім того, стали відоми графіки відключення світла в Одесі на 12 листопада.

Харківська область сфера енергетики відключення світла світло графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
