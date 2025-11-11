Отключение света в Харькове 12 ноября - графики Укрэнерго

Специалист проверяет электрооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В среду, 12 ноября, в Харьковской области будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Соответствующее решение принято по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины, вызванной массированными вражескими обстрелами.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

Отключение света в Харькове 12 ноября

Ограничения электроснабжения продлятся в течение суток — с 00:00 до 24:00. В зависимости от нагрузки в сети, одновременно могут применяться от двух до четырех очередей отключений:

1.1 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 05:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00

5.2 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Для каждой очереди определены часы без электроснабжения с учетом времени на переключение. В частности, в разных группах потребителей свет может исчезать в периоды от утра до вечера, а иногда — и в ночное время.

Отдельно отмечается, что для промышленных предприятий и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Энергетики призывают жителей области следить за оперативными обновлениями на официальных страницах "Харьковоблэнерго", ведь ситуация в энергосистеме остается напряженной и может меняться в любой момент.

