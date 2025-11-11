Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Графики отключения в Харькове — когда не будет света завтра

Графики отключения в Харькове — когда не будет света завтра

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 22:02
обновлено: 22:02
Отключение света в Харькове 12 ноября - графики Укрэнерго
Специалист проверяет электрооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В среду, 12 ноября, в Харьковской области будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Соответствующее решение принято по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины, вызванной массированными вражескими обстрелами.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

Реклама
Читайте также:
Графіки відключення у Харкові — коли не буде світла завтра - фото 1
Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Харькове 12 ноября

Ограничения электроснабжения продлятся в течение суток — с 00:00 до 24:00. В зависимости от нагрузки в сети, одновременно могут применяться от двух до четырех очередей отключений:

  • 1.1 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 1.2 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 2.1 05:00-09:00; 12:30-19:30
  • 2.2 05:00-09:00; 12:30-19:30
  • 3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00
  • 3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00
  • 4.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
  • 4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
  • 5.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00
  • 5.2 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00
  • 6.1 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00
  • 6.2 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Для каждой очереди определены часы без электроснабжения с учетом времени на переключение. В частности, в разных группах потребителей свет может исчезать в периоды от утра до вечера, а иногда — и в ночное время.

Отдельно отмечается, что для промышленных предприятий и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Энергетики призывают жителей области следить за оперативными обновлениями на официальных страницах "Харьковоблэнерго", ведь ситуация в энергосистеме остается напряженной и может меняться в любой момент.

До этого в ДТЭК сообщили график отключений света в Киевской области на завтра, 12 ноября.

Кроме того, стали известны графики отключения света в Одессе на 12 ноября.

Харьковская область сфера энергетики отключения света свет графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации