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Гроші на ЗСУ — у Харкові відбулася чергова акція протесту

20 січня 2024 14:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Гроші на ЗСУ — у Харкові відбулася чергова акція протесту
Акція протесту у Харкові 20 січня. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У центрі Харкова сьогодні, 20 січня, відбулася мирна акція протесту. Під час неї місцеві жителі закликали владу спрямувати гроші на підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція протесту у Харкові 20 січня

"Зараз основна ціль — вижити. Нехай влада змінює програми, оптимізує. Чому я пенсіонерка знаходжу змогу 3 копійки кинути, а Міськраді та обладміністрації важко перерахувати в фонд ЗСУ", — зазначила одна з учасниць пікету.

протести у Харкові
Акція протесту у Харкові 20 січня. Фото: Новини.LIVE
протести у Харкові
Акція протесту у Харкові 20 січня. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Миколаєві

Така акція протесту пройшла не лише в Харкові, а й у Миколаєві сьогодні, 20 січня, пише видання "Новини-N".

Зазначається, що мітингувальники зібралися саме біля будівлі міської ради. Загалом на мітинг зібралося 20 людей. Кожен в руках тримав плакати. 

Нагадаємо, 14 січня в Одесі відбувся черговий мітинг. Люди вийшли на вулиці з вимогою перерозподілити всі фінансові ресурси на підтримку фронту. 

мітинг
війна
ЗСУ
Харків
фінансова допомога
протести
люди

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