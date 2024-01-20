Гроші на ЗСУ — у Харкові відбулася чергова акція протесту
У центрі Харкова сьогодні, 20 січня, відбулася мирна акція протесту. Під час неї місцеві жителі закликали владу спрямувати гроші на підтримку ЗСУ.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція протесту у Харкові 20 січня
"Зараз основна ціль — вижити. Нехай влада змінює програми, оптимізує. Чому я пенсіонерка знаходжу змогу 3 копійки кинути, а Міськраді та обладміністрації важко перерахувати в фонд ЗСУ", — зазначила одна з учасниць пікету.
Мітинг в Миколаєві
Така акція протесту пройшла не лише в Харкові, а й у Миколаєві сьогодні, 20 січня, пише видання "Новини-N".
Зазначається, що мітингувальники зібралися саме біля будівлі міської ради. Загалом на мітинг зібралося 20 людей. Кожен в руках тримав плакати.
Нагадаємо, 14 січня в Одесі відбувся черговий мітинг. Люди вийшли на вулиці з вимогою перерозподілити всі фінансові ресурси на підтримку фронту.
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