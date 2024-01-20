Деньги на ВСУ — в Харькове прошла очередная акция протеста
В центре Харькова сегодня, 20 января, прошла мирная акция протеста. Во время нее местные жители призвали влась направить деньги в поддержку ВСУ.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция протеста в Харькове 20 января
"Сейчас основная цель — выжить. Пусть власть меняет программы, оптимизирует. Почему я пенсионерка нахожу возможность 3 копейки бросить, а Горсовету и обладминистрации трудно перечислить в фонд ВСУ", — отметила одна из участниц пикета.
Митинг в Николаеве
Такая акция протеста прошла не только в Харькове, но и в Николаеве сегодня, 20 января, пишет издание "Новости-N".
Отмечается, что митингующие собрались у здания городского совета. Всего на митинг собралось 20 человек. Каждый в руках держал плакаты.
Напомним, 14 января в Одессе прошел очередной митинг. Люди вышли на улицы с требованием перераспределить все финансовые ресурсы в поддержку фронта.
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