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Деньги на ВСУ — в Харькове прошла очередная акция протеста

20 января 2024 14:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Деньги на ВСУ — в Харькове прошла очередная акция протеста
Акция протеста в Харькове 20 января Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В центре Харькова сегодня, 20 января, прошла мирная акция протеста. Во время нее местные жители призвали влась направить деньги в поддержку ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция протеста в Харькове 20 января

"Сейчас основная цель — выжить. Пусть власть меняет программы, оптимизирует. Почему я пенсионерка нахожу возможность 3 копейки бросить, а Горсовету и обладминистрации трудно перечислить в фонд ВСУ", — отметила одна из участниц пикета.

протесты в Харькове
Акция протеста в Харькове 20 января Фото: Новини.LIVE
протесты в Харькове
Акция протеста в Харькове 20 января Фото: Новини.LIVE

Митинг в Николаеве

Такая акция протеста прошла не только в Харькове, но и в Николаеве сегодня, 20 января, пишет издание "Новости-N".

Отмечается, что митингующие собрались у здания городского совета. Всего на митинг собралось 20 человек. Каждый в руках держал плакаты.

Напомним, 14 января в Одессе прошел очередной митинг. Люди вышли на улицы с требованием перераспределить все финансовые ресурсы в поддержку фронта.

митинг
война
ВСУ
Харьков
финансовая помощь
протесты
люди

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