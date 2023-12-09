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Гроші на ЗСУ — у центрі Харкова відбулося одразу два мітинги

9 грудня 2023 17:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Гроші на ЗСУ — у центрі Харкова відбулося одразу два мітинги
Мітинг у Харкові. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У центрі Харкова відбулися протести з вимогою виділити більше коштів на підтримку ЗСУ. За словами мітингувальників, українські військові не відчувають тих грошей, які виділяє місцева влада.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Міська влада щотижня виставляє звіти про витрати, допомогу, але наші хлопці на передовій не бачать цього та не відчувають", — заявив один із протестувальників.

харків'яни вимагають у місцевої влади виділяти кошти на ЗСУ
Мітинг у Харкові 9 грудня. Фото: Новини.LIVE

За словами іншої учасниці мітингу, її донька зараз перебуває на фронті, допомоги ніякої немає. За її словами, люди в Україні начебто починають забувати про війну.

харків'яни вимагають у місцевої влади виділяти кошти на ЗСУ
Мітинг у Харкові 9 грудня. Фото: Новини.LIVE

Чого ще вимагають харків'яни

Крім того, у місті відбулася ще одна акція протесту щодо повернення платного проїзду у місті, аби ці кошти йшли на допомогу армії. 

харків'яни вимагають у місцевої влади виділяти кошти на ЗСУ
Мітинг у Харкові 9 грудня. Фото: Новини.LIVE

Також люди вимагають не витрачати гроші на відбудову та озеленення Харкова. Вони кажуть, що таке фінанасування можна виділити для ЗСУ.

"Відбудувати ми завжди зможемо, зараз потрібно думати про перемогу", — кажуть учасники мітингу. 

харків'яни вимагають у місцевої влади виділяти кошти на ЗСУ
Мітинг у Харкові 9 грудня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше у Києві відбулася акція протесту з вимогою демобілізації військовослужбовців, які воюють вже понад 18 місяців. Такий мітинг проходив 2 грудня.

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