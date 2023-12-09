Гроші на ЗСУ — у центрі Харкова відбулося одразу два мітинги
У центрі Харкова відбулися протести з вимогою виділити більше коштів на підтримку ЗСУ. За словами мітингувальників, українські військові не відчувають тих грошей, які виділяє місцева влада.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Складна ситуація на фронті
"Міська влада щотижня виставляє звіти про витрати, допомогу, але наші хлопці на передовій не бачать цього та не відчувають", — заявив один із протестувальників.
За словами іншої учасниці мітингу, її донька зараз перебуває на фронті, допомоги ніякої немає. За її словами, люди в Україні начебто починають забувати про війну.
Чого ще вимагають харків'яни
Крім того, у місті відбулася ще одна акція протесту щодо повернення платного проїзду у місті, аби ці кошти йшли на допомогу армії.
Також люди вимагають не витрачати гроші на відбудову та озеленення Харкова. Вони кажуть, що таке фінанасування можна виділити для ЗСУ.
"Відбудувати ми завжди зможемо, зараз потрібно думати про перемогу", — кажуть учасники мітингу.
Нагадаємо, раніше у Києві відбулася акція протесту з вимогою демобілізації військовослужбовців, які воюють вже понад 18 місяців. Такий мітинг проходив 2 грудня.
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