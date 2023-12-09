Деньги на ВСУ — в центре Харькова прошли сразу два митинга
В центре Харькова прошли протесты с требованием выделить больше средств на поддержку ВСУ. По словам митингующих, украинские военные не ощущают тех денег, которые выделяют местные власти.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Сложная ситуация на фронте
"Городские власти еженедельно выставляют отчеты о расходах, пособиях, но наши ребята на передовой не видят этого и не чувствуют", — заявил один из протестующих.
По словам другой участницы митинга, ее дочь сейчас находится на фронте, помощи никакой нет. По ее словам, люди в Украине как будто начинают забывать о войне.
Чего еще требуют харьковчане
Кроме того, в городе прошла еще одна акция протеста относительно возвращения платного проезда в городе, чтобы эти средства шли на помощь армии.
Также люди требуют не тратить деньги на восстановление и озеленение Харькова. Они говорят, что такое финансирование можно выделить для ВСУ.
"Отстроить мы всегда сможем, сейчас нужно думать о победе", — говорят митингующие.
Напомним, ранее в Киеве прошла акция протеста с требованием демобилизации военнослужащих, которые воюют уже более 18 месяцев. Такой митинг проходил 2 декабря.
Читайте Новини.LIVE!