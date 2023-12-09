Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Деньги на ВСУ — в центре Харькова прошли сразу два митинга arrow

Деньги на ВСУ — в центре Харькова прошли сразу два митинга

9 декабря 2023 17:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Деньги на ВСУ — в центре Харькова прошли сразу два митинга
Митинг в Харькове. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В центре Харькова прошли протесты с требованием выделить больше средств на поддержку ВСУ. По словам митингующих, украинские военные не ощущают тех денег, которые выделяют местные власти.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Сложная ситуация на фронте

"Городские власти еженедельно выставляют отчеты о расходах, пособиях, но наши ребята на передовой не видят этого и не чувствуют", — заявил один из протестующих.

харків'яни вимагають у місцевої влади виділяти кошти на ЗСУ
Митинг в Харькове 9 декабря. Фото: Новини.LIVE

По словам другой участницы митинга, ее дочь сейчас находится на фронте, помощи никакой нет. По ее словам, люди в Украине как будто начинают забывать о войне.

харків'яни вимагають у місцевої влади виділяти кошти на ЗСУ
Митинг в Харькове 9 декабря. Фото: Новини.LIVE

Чего еще требуют харьковчане

Кроме того, в городе прошла еще одна акция протеста относительно возвращения платного проезда в городе, чтобы эти средства шли на помощь армии.

харків'яни вимагають у місцевої влади виділяти кошти на ЗСУ
Митинг в Харькове 9 декабря. Фото: Новини.LIVE

Также люди требуют не тратить деньги на восстановление и озеленение Харькова. Они говорят, что такое финансирование можно выделить для ВСУ.

"Отстроить мы всегда сможем, сейчас нужно думать о победе", — говорят митингующие.

харків'яни вимагають у місцевої влади виділяти кошти на ЗСУ
Митинг в Харькове 9 декабря. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее в Киеве прошла акция протеста с требованием демобилизации военнослужащих, которые воюют уже более 18 месяцев. Такой митинг проходил 2 декабря.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме