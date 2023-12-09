Деньги на ВСУ — в центре Харькова прошли сразу два митинга

Митинг в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В центре Харькова прошли протесты с требованием выделить больше средств на поддержку ВСУ. По словам митингующих, украинские военные не ощущают тех денег, которые выделяют местные власти.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Городские власти еженедельно выставляют отчеты о расходах, пособиях, но наши ребята на передовой не видят этого и не чувствуют", — заявил один из протестующих.

Митинг в Харькове 9 декабря. Фото: Новини.LIVE

По словам другой участницы митинга, ее дочь сейчас находится на фронте, помощи никакой нет. По ее словам, люди в Украине как будто начинают забывать о войне.

Митинг в Харькове 9 декабря. Фото: Новини.LIVE

Чего еще требуют харьковчане

Кроме того, в городе прошла еще одна акция протеста относительно возвращения платного проезда в городе, чтобы эти средства шли на помощь армии.

Митинг в Харькове 9 декабря. Фото: Новини.LIVE

Также люди требуют не тратить деньги на восстановление и озеленение Харькова. Они говорят, что такое финансирование можно выделить для ВСУ.

"Отстроить мы всегда сможем, сейчас нужно думать о победе", — говорят митингующие.

Митинг в Харькове 9 декабря. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее в Киеве прошла акция протеста с требованием демобилизации военнослужащих, которые воюют уже более 18 месяцев. Такой митинг проходил 2 декабря.