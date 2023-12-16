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Гроші на ЗСУ — в центрі Харкова провели черговий мирний пікет

16 грудня 2023 14:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Гроші на ЗСУ — в центрі Харкова провели черговий мирний пікет
Протестувальники у центрі Харкова з плакатами. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові провели черговий мирний мітинг. Метою протестувальників є виділення коштів на потреби української армії та бійців на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Жителі Харкова, сьогодні, 16 грудня, знову вийшли на центральну площу міста. Вони провели мирний протест, на якому вимагали від харківської влади спрямування фінансів на підтримку військових ЗСУ.

"Україна без корупції. Гроші не на ялинки, а на фронт!" — скандували мітингувальники.

Харків'яни вимагають відправляти гроші на потреби армії, зокрема на дрони та допомогу пораненим бійцям, а не на новорічні декорації.

"Чому звичайні люди останнє віддають на ЗСУ, а Верховна Влада ще міркує, чи потрібно нам виробництво дронів. Ми волонтери, нам постійно дають запити на десятки різних речей, ми не можемо це надати армії, в нас немає ресурсу, але є бюджетні кошти, є Міноборони, є виділені мільярди. Чому ми не можемо зробити виробництво власних дронів? Влада не думає, чи потрібні зараз дрони. Вони думають, як поставити ялинки, як відмити кошти", — прокоментували мітингувальники Новини.LIVE.

Нагадаємо, 16 грудня, одесити вкотре вийшли на мітинг під одеську мерію. Містяни виступають проти непершочергових витрат місцевого бюджету в умовах воєнного стану.

Додамо, у Києві під будівлею КМДА вчергове проходить акція протесту. Активісти 16 грудня, вимагають у влади спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ.

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