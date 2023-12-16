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Деньги на ВСУ – в центре Харькова провели очередной мирный пикет

16 декабря 2023 14:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Деньги на ВСУ – в центре Харькова провели очередной мирный пикет
Протестующие в центре Харькова с плакатами. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харькове провели очередной мирный митинг. Целью протестующих является выделение средств на нужды украинской армии и бойцов на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Жители Харькова, сегодня, 16 декабря, снова вышли на центральную площадь города. Они провели мирный протест, на котором требовали от харьковских властей направление финансов в поддержку военных ВСУ.

"Украина без коррупции. Деньги не на елки, а на фронт!" — скандировали митингующие.

Харьковчане требуют отправлять деньги на нужды армии, в частности, на дроны и помощь раненым бойцам, а не на новогодние декорации.

"Почему обычные люди последнее отдают на ВСУ, а Верховная Власть еще размышляет, нужно ли нам производство дронов. Мы волонтеры, нам постоянно дают запросы на десятки разных вещей, мы не можем это предоставить армии, у нас нет ресурса, но есть бюджетные средства, есть Минобороны, есть выделенные миллиарды. Почему мы не можем сделать производство собственных дронов? Власти не думают, нужны ли сейчас дроны. Они думают, как поставить елки, как отмыть средства", — прокомментировали митингующие Новини.LIVE.

Напомним, 16 декабря, одесситы в очередной раз вышли на митинг под одесскую мэрию. Горожане выступают против первоочередных расходов местного бюджета в условиях военного положения.

Добавим, в Киеве под зданием КГГА в очередной раз проходит акция протеста. Активисты 16 декабря требуют у властей направить бюджетные средства на ВСУ.

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