Прогноз погоди в Харкові на завтра 14 травня

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Харкові та області завтра, 14 травня, очікується хмарною з проясненнями. Буде невеликий дощ, а місцями й грози.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 14 травня

Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень буде невеликий дощ. Синоптики попереджають, що місцями очікуються грози.

Погода в Україні 14 травня. Фото: Meteopost

Вітер протягом доби південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +2...+7 °C, вдень +12...+17 °C;

у Харкові вночі +3...+5 °C, вдень +13...+15 °C.

Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині завтра очікується дощ, однак вдень температура підвищиться до +17 °C.

А на вихідних, 17-18 травня, у більшості регіонах України утримається нестійка погода з опадами.