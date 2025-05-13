Прогноз погоди в Харкові на завтра 14 травня

Грозовий дощ знову накриє Харків — погода на завтра
Погода в Харкові та області завтра, 14 травня, очікується хмарною з проясненнями. Буде невеликий дощ, а місцями й грози.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 14 травня
Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень буде невеликий дощ. Синоптики попереджають, що місцями очікуються грози.
Вітер протягом доби південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +2...+7 °C, вдень +12...+17 °C;
- у Харкові вночі +3...+5 °C, вдень +13...+15 °C.
Нагадаємо, на Київщині завтра очікується дощ, однак вдень температура підвищиться до +17 °C.
А на вихідних, 17-18 травня, у більшості регіонах України утримається нестійка погода з опадами.
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