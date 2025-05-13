Прогноз погоды в Харькове на завтра 14 мая

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 14 мая, ожидается облачной с прояснениями. Будет небольшой дождь, а местами и грозы.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 14 мая

Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем будет небольшой дождь. Синоптики предупреждают, что местами ожидаются грозы.

Погода в Украине 14 мая. Фото: Meteopost

Ветер в течение суток юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +2...+7 °C, днем +12...+17 °C;

в Харькове ночью +3...+5 °C, днем +13...+15 °C.

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, на Киевщине завтра ожидается дождь, однако днем температура повысится до +17 °C.

А на выходных, 17-18 мая, в большинстве регионов Украины сохранится неустойчивая погода с осадками.