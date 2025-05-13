Прогноз погоды в Харькове на завтра 14 мая

Грозовой дождь снова накроет Харьков — погода на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 14 мая, ожидается облачной с прояснениями. Будет небольшой дождь, а местами и грозы.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 14 мая
Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем будет небольшой дождь. Синоптики предупреждают, что местами ожидаются грозы.
Ветер в течение суток юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +2...+7 °C, днем +12...+17 °C;
- в Харькове ночью +3...+5 °C, днем +13...+15 °C.
Напомним, на Киевщине завтра ожидается дождь, однако днем температура повысится до +17 °C.
А на выходных, 17-18 мая, в большинстве регионов Украины сохранится неустойчивая погода с осадками.
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