Вибухи у Харкові 22 січня — подробиці від Терехова

Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці
Вибух у Харкові пролунав ввечері 22 січня внаслідок російської атаки ударними безпілотниками. В області оголошено повітряну тривогу, яка триває вже понад три години.
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові 22 січня
"У Харкові було чутно вибух. У небі над містом ще можуть бути шахеди", — зазначив голова міста.
Терехов також закликав мешканців бути обережними. Пізніше мер повідомив, що вибухи пролунали поза межами міста.
Незадовго до вибухів Повітряні сили попереджали про "шахеди" на Харківщині.
Наразі в половині областей України оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Миколаїв ввечері 21 січня. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пошкодження багатоквартирних будинків. Також Росія вдарила по Сумщині ввечері 21 січня, в результаті чого постраждали люди та зазнали пошкоджень житлові будинки.
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