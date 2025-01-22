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Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці

22 січня 2025 21:06
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи у Харкові 22 січня — подробиці від Терехова
Дим здіймається після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибух у Харкові пролунав ввечері 22 січня внаслідок російської атаки ударними безпілотниками. В області оголошено повітряну тривогу, яка триває вже понад три години.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові було чутно вибух. У небі над містом ще можуть бути шахеди", — зазначив голова міста.

Терехов також закликав мешканців бути обережними. Пізніше мер повідомив, що вибухи пролунали поза межами міста.

Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці - фото 1
Повідомлення Ігоря Терехова в Telegram. Фото: скриншот

Незадовго до вибухів Повітряні сили попереджали про "шахеди" на Харківщині.

Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці - фото 2
Повідомлення Повітряних сил в Telegram. Фото: скриншот

Наразі в половині областей України оголошено повітряну тривогу.

Мапа повітряної тривоги в Україні 22 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Миколаїв ввечері 21 січня. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пошкодження багатоквартирних будинків. Також Росія вдарила по Сумщині ввечері 21 січня, в результаті чого постраждали люди та зазнали пошкоджень житлові будинки.

Харків вибух безпілотники війна в Україні атака

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