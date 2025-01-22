Взрывы в Харькове 22 января — подробности от Терехова

Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрыв в Харькове прогремел вечером 22 января в результате российской атаки ударными беспилотниками. В области объявлена воздушная тревога, которая длится уже более трех часов.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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"В Харькове был слышен взрыв. В небе над городом еще могут быть "шахеды", — отметил глава города.

Терехов также призвал жителей быть осторожными. Позже мэр сообщил, что взрывы прогремели за пределами города.

Сообщение Игоря Терехова в Telegram. Фото: скриншот

Незадовго до взрывов Воздушные силы предупреждали о "шахедах" на Харьковщине.

Сообщение Воздушных сил в Telegram. Фото: скриншот

В настоящее время в половине областей Украины объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские захватчики обстреляли Николаев вечером 21 января. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о повреждении многоквартирных домов. Также Россия ударила по Сумщине вечером 21 января, в результате чего пострадали люди и получили повреждения жилые дома.