Взрывы в Харькове 22 января — подробности от Терехова

Громкий взрыв прогремел в Харькове — подробности
Взрыв в Харькове прогремел вечером 22 января в результате российской атаки ударными беспилотниками. В области объявлена воздушная тревога, которая длится уже более трех часов.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 22 января
"В Харькове был слышен взрыв. В небе над городом еще могут быть "шахеды", — отметил глава города.
Терехов также призвал жителей быть осторожными. Позже мэр сообщил, что взрывы прогремели за пределами города.
Незадовго до взрывов Воздушные силы предупреждали о "шахедах" на Харьковщине.
В настоящее время в половине областей Украины объявлена воздушная тревога.
Напомним, что российские захватчики обстреляли Николаев вечером 21 января. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о повреждении многоквартирных домов. Также Россия ударила по Сумщине вечером 21 января, в результате чего пострадали люди и получили повреждения жилые дома.
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