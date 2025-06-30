Розвідники ГУР відзначилися на Куп’янському напрямку

Військовослужбовці ЗСУ ведуть росіянина, якого взяли в полон. Фото: кадр з відео

Підрозділ "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюднив архівні кадри зі своєї весняної операційної кампанії на Куп’янському напрямку фронту.

Відеокадри з'явилося на Telegram-каналі ГУР.

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Бійці підрозділу "Братство"

У ході цієї кампанії бійці провели серію блискавичних рейдів у глибокий ворожий тил, що сприяло звільненню територій Харківщини. У взаємодії з іншими бойовими підрозділами військовослужбовці "Братства" успішно реалізували низку стабілізаційних дій, змусивши окупантів відступити з втратами.

За даними розвідників, підрозділ здійснив 12 результативних рейдових операцій та понад 2000 бойових вильотів дронів. Також повідомляється, що в ході операцій вдалося взяти в полон п’ятьох російських військовослужбовців, які поповнили український обмінний фонд.

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, стало відомо, що ЗСУ на Сіверському напрямку взяли в полон двох африканців.

Також Генштаб ЗСУ оновив дані щодо ситуації на фронті — де точаться найзапекліші бої.