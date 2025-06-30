Разведчики ГУР отличились на Купянском направлении

Военнослужащие ВСУ ведут россиянина, которого взяли в плен. Фото: кадр из видео

Подразделение "Братство", входящее в состав "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, обнародовало архивные кадры со своей весенней операционной кампании на Купянском направлении фронта.

Видеокадры появилось на Telegram-канале ГУР.

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Бойцы подразделения "Братство"

В ходе этой кампании бойцы провели серию молниеносных рейдов в глубокий вражеский тыл, что способствовало освобождению территорий Харьковщины. Во взаимодействии с другими боевыми подразделениями военнослужащие "Братства" успешно реализовали ряд стабилизационных действий, заставив оккупантов отступить с потерями.

По данным разведчиков, подразделение осуществило 12 результативных рейдовых операций и более 2000 боевых вылетов дронов. Также сообщается, что в ходе операций удалось взять в плен пятерых российских военнослужащих, которые пополнили украинский обменный фонд.

Напомним, сегодня, 30 июня, стало известно, что ВСУ на Северском направлении взяли в плен двух африканцев.

Также Генштаб ВСУ обновил данные по ситуации на фронте - где идут самые ожесточенные бои.