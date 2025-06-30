Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков ГУР показало кадры рейдов "Братства" на Купянском направлении

ГУР показало кадры рейдов "Братства" на Купянском направлении

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 10:16
Разведчики ГУР отличились на Купянском направлении
Военнослужащие ВСУ ведут россиянина, которого взяли в плен. Фото: кадр из видео

Подразделение "Братство", входящее в состав "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, обнародовало архивные кадры со своей весенней операционной кампании на Купянском направлении фронта.

Видеокадры появилось на Telegram-канале ГУР.

Реклама
Читайте также:

Бойцы подразделения "Братство"

В ходе этой кампании бойцы провели серию молниеносных рейдов в глубокий вражеский тыл, что способствовало освобождению территорий Харьковщины. Во взаимодействии с другими боевыми подразделениями военнослужащие "Братства" успешно реализовали ряд стабилизационных действий, заставив оккупантов отступить с потерями.

По данным разведчиков, подразделение осуществило 12 результативных рейдовых операций и более 2000 боевых вылетов дронов. Также сообщается, что в ходе операций удалось взять в плен пятерых российских военнослужащих, которые пополнили украинский обменный фонд.

Напомним, сегодня, 30 июня, стало известно, что ВСУ на Северском направлении взяли в плен двух африканцев.

Также Генштаб ВСУ обновил данные по ситуации на фронте - где идут самые ожесточенные бои.

ВСУ Харьковская область Купянск война в Украине фронт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации