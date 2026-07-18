Я залишився в Харкові: Терехов прокоментував чутки про роботу в уряді

Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що продовжить працювати на своїй посаді та не планує переходити до складу нового уряду. Водночас він готовий допомагати урядовцям своїм досвідом управління прифронтовим містом.

Про це Терехов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

Терехов залишиться працювати у Харкові

Очільник Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад зазначив, що його пріоритетом залишається робота в місті.

"Я залишився в Харкові", — заявив Терехов, коментуючи можливу роботу в новому уряді.

Водночас мер Харкова наголосив, що готовий передавати свій досвід управління містом, яке перебуває в умовах повномасштабної війни, представникам нового Кабінету Міністрів.

За його словами, якщо у нових міністрів виникнуть питання щодо роботи прифронтових громад, він готовий допомогти.

Харків співпрацює з урядом

Терехов також зазначив, що міська влада Харкова має постійний контакт із представниками уряду та налагоджену взаємодію з державними органами.

За його словами, така співпраця є важливою для вирішення питань, які стоять перед прифронтовими містами та громадами.

Новини.LIVE інформували, що мер Харкова Ігор Терехов відреагував на інформацію про можливе призначення його прем’єр-міністром України. Він побажав успіхів новому главі уряду та запевнив, що готовий співпрацювати й підтримувати роботу Кабінету Міністрів.

Новини.LIVE писали, що голова Асоціації прифронтових міст і громад України Ігор Терехов представив пропозиції щодо формування державного бюджету. Серед головних пріоритетів він назвав збільшення фінансової підтримки прифронтових територій і заходи для підвищення рівня доходів українців.