Терехов назвав головну умову подолання бідності в Україні

Ігор Терехов. Фото: frontlineua.org

Голова Асоціації прифронтових міст і громад України (АПМГ) Ігор Терехов розповів про ініціативи щодо проєкту державного бюджету. Особливо він наголосив на пріоритетному фінансуванні прифронтових територій та заходах щодо збільшення доходів населення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Ігор Терехов заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Як Терехов пропонує подолати бідність в Україні

"Безумовно, ініціативи будуть. Ми вже готуємо наші пропозиції, бо для нас це дуже важливе питання. Насамперед тому, що нам необхідно забезпечити пріоритетне фінансування прифронтових територій", — сказав Терехов, відповідаючи на запитання про подану Кабінетом міністрів бюджетну декларацію на 2026–2029 роки та про те, чи буде АПМГ вносити свої пропозиції до проєкту бюджету.

Він зазначив, що сьогодні прифронтові міста та громади потребують особливої уваги з боку держави, і що уряд, завдяки спільній позиції з партнерами по АПМГ, приділяє більше уваги їхнім потребам.

"Зокрема, ми стали свідками появи першого пакету заходів підтримки прифронтових територій, який, хоча й мав реактивний характер та був спрямований на вирішення точкових питань, але мав позитивний ефект. Зараз триває робота над другим пакетом рішень, до якого Асоціація також подала свої пропозиції й сподівається, що їх буде враховано, оскільки вони мають комплексний і довгостроковий характер", — сказав голова АПМГ.

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При цьому він наголосив на необхідності підвищення доходів населення.

"Подивіться, який орієнтир дає бюджетна декларація на 2027–2029 роки? Уявіть собі: сьогодні уряд заявляє, що у 2029 році мінімальна пенсія у нас становитиме 66 доларів, а мінімальна заробітна плата – 220 доларів. Як на ці кошти можна жити? Рівень доходів потрібно збільшувати. При цьому треба зробити так, щоб рівень доходів зростав швидше, ніж ціни. Інакше ми ніколи не подолаємо бідність", — сказав Терехов.

Таким чином, за його словами, потрібні зовсім інші підходи до формування бюджетної політики. Бюджет має бути збалансованим, і необхідно, щоб у ньому вистачало коштів і на армію, і на оборонну промисловість, і на страхування військових ризиків на прифронтових територіях, і на компенсацію різниці в тарифах.

"Не секрет, що населення сильно збідніло. Так, для цього є об’єктивні причини – війна, повільні темпи відновлення економіки, але коли на пенсію неможливо прожити – це дуже велика проблема. І поки що вона залишається невирішеною", — констатував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Терехов заявляв, що до відновлення України мають долучитися ЄБРР та ЄІБ. За його словами, для ефективності потрібна комплексна програма.

Крім того, міський голова Харкова повідомляв, що в центрі політики підтримки ВПО мають бути житло та працевлаштування. Також він запропонував встановити 25 лютого Днем військово переміщених осіб.