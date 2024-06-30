Графіки відключення світла у Харкові та області у неділю, 30 червня

Вулиці та будинки без світла у Харкові. Фото ілюстративне: Oleksandr Magula, Gwara Media

У неділю, 30 червня, світло у Харкові та області вимикатимуть погодинно, з 00:00 до 23:59. Дізнатись, коли саме не буде електроенергії, можна у розкладі, який розрахований для 12-ти груп споживачів енергії.

Графік відключень світла у Харківській області поширила компанія "Харківобленерго".

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У "Харківобленерго" кажуть, що даний графік діятиме з 29 червня по 5 липня.

Скриншот Telegram/Харківобленерго



"Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі", — зазначається у повідомленні "Харківобленерго".

Нагадаємо, З 1 липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Незважаючи на мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко припустив, що взимку в Україні можуть вимикати світло до 12 годин на добу.