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Як довго не буде світла на Харківщині сьогодні — графік від обленерго

30 червня 2024 00:18
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла у Харкові та області у неділю, 30 червня
Вулиці та будинки без світла у Харкові. Фото ілюстративне: Oleksandr Magula, Gwara Media
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У неділю, 30 червня, світло у Харкові та області вимикатимуть погодинно, з 00:00 до 23:59. Дізнатись, коли саме не буде електроенергії, можна у розкладі, який розрахований для 12-ти груп споживачів енергії. 

Графік відключень світла у Харківській області поширила компанія "Харківобленерго". 

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У "Харківобленерго" кажуть, що даний графік діятиме з 29 червня по 5 липня. 

Графіки відключень світла у Харківській області з 29 червня по 5 липня
Скриншот Telegram/Харківобленерго


"Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі", — зазначається у повідомленні "Харківобленерго".

Нагадаємо, З 1 липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Незважаючи на мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко припустив, що взимку в Україні можуть вимикати світло до 12 годин на добу.

Харків
електроенергія
Харківська область
вуличне освітлення
Укренерго
відключення світла
блекаут

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