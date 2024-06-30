Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Как долго не будет света в Харьковской области сегодня — график от облэнерго arrow

Как долго не будет света в Харьковской области сегодня — график от облэнерго

30 июня 2024 00:18
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света в Харькове и области в воскресенье, 30 июня
Улицы и дома без света в Харькове. Фото иллюстративное: Oleksandr Magula, Gwara Media
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В воскресенье, 30 июня, свет в Харькове и области будут выключать почасово, с 00:00 до 23:59. Узнать, когда именно не будет электроэнергии, можно в расписании, рассчитанном для 12-ти групп потребителей энергии.

График отключений света в Харьковской области ранее опубликовала компания "Харьковоблэнерго".

Читайте также:

Графики отключения света в Харьковской области 30 июня

В "Харьковоблэнерго" говорят, что данный график будет действовать с 29 июня по 5 июля.

Графики отключения света в Харьковской области с 29 июня по 5 июля
Скриншот Telegram/Харьковоблэнерго


"Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым — часы, когда электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, когда свет будет в случае стабильной ситуации в энергосистеме", — отмечается в сообщении "Харьковоблэнерго" .

Напомним, С 1 июля украинцы увидят обновленные суммы в платежках за электроэнергию. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, стоимость света вырастет.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко предположил, что зимой в Украине могут выключать свет до 12 часов в сутки.

Харьков
электроэнергия
Харьковская область
уличное освещение
Укрэнерго
отключения света
блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны