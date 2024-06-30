Графики отключения света в Харькове и области в воскресенье, 30 июня

Улицы и дома без света в Харькове. Фото иллюстративное: Oleksandr Magula, Gwara Media

В воскресенье, 30 июня, свет в Харькове и области будут выключать почасово, с 00:00 до 23:59. Узнать, когда именно не будет электроэнергии, можно в расписании, рассчитанном для 12-ти групп потребителей энергии.

График отключений света в Харьковской области ранее опубликовала компания "Харьковоблэнерго".

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В "Харьковоблэнерго" говорят, что данный график будет действовать с 29 июня по 5 июля.

Скриншот Telegram/Харьковоблэнерго



"Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым — часы, когда электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, когда свет будет в случае стабильной ситуации в энергосистеме", — отмечается в сообщении "Харьковоблэнерго" .

Напомним, С 1 июля украинцы увидят обновленные суммы в платежках за электроэнергию. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, стоимость света вырастет.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко предположил, что зимой в Украине могут выключать свет до 12 часов в сутки.