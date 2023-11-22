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Як надеп Одарченко "здавав Харків" — оприлюднено скандальні записи розмов

22 листопада 2023 16:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Як надеп Одарченко "здавав Харків" — оприлюднено скандальні записи розмов
Підозрюваний нардеп Одарченко разом з адвокатами у залі суду. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. У суді прокури зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Наєма у здачі Харкова росіянам.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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За інформацією прокурорів, нардеп Одарченко розповідав Наєму, що Харків ніби планують віддати росіянам. Він також стверджував, що, мовляв, східні міста Луганськ та Донецьк, а також Крим, не потрібні Україні. Це стало відомо з телефонної розмови політиків.

"Я в Харків не вірю, Мустафа. Харків все-таки здадуть росіянам. Тут нічого не зробиш. Навіщо нам ці Донецькі і Луганські, і Крим", — сказав Одарченко.

За словами прокурора, нардеп нормалізує агресію РФ проти України. 

Нагадаємо, правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар в біткоїнах.

Натомість дочка скандального депутата Андрія Одарченка, підозрюваного у корупції, регулярно у своїх соцмережах показує заможне життя. Дівчина знімає відео під пісні російських виконавців та хизується одягом від найдорожчих брендів світу.

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