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Как надеп Одарченко "сдавал Харьков" — обнародованы скандальные записи разговоров

22 ноября 2023 16:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Как надеп Одарченко "сдавал Харьков" — обнародованы скандальные записи разговоров
Подозреваемый нардеп Одарченко вместе с адвокатами в зале суда. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко, пытавшемуся подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. В суде прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Наема в сдаче Харькова россиянам.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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По информации прокуроров, нардеп Одарченко рассказывал Наему, что Харьков будто бы планируют отдать россиянам. Он также утверждал, что, мол, восточные города Луганск и Донецк, а также Крым, не нужны Украине. Это стало известно из телефонного разговора политиков.

"Я в Харьков не верю, Мустафа. Харьков все-таки сдадут россиянам. Здесь ничего не поделаешь. Зачем нам эти Донецкие и Луганские, и Крым", — сказал Одарченко.

По словам прокурора, нардеп нормализует агрессию РФ против Украины.

Напомним, стражам порядка НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

Зато дочь скандального депутата Андрея Одарченко, подозреваемого в коррупции, регулярно в своих соцсетях показывает состоятельную жизнь. Девушка снимает видео под песни российских исполнителей и хвалится одеждой от самых дорогих брендов мира.

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