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Як навчаються діти в підземній школі в Харкові — відео

3 грудня 2024 21:56
Аркадій Пастула - Редактор
У Харкові працює перша підземна школа — відео
Діти в підземній школі в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Харкові активно функціонує підземна школа. У міськраді показали, як навчаються учні в унікальному закладі.

Відео опублікували в Telegram у вівторок, 3 грудня.

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На території гімназії №88 в Індустріальному районі міста знаходиться перша підземна школа, побудована з нуля. Її обладнали за підтримки USAID.

Учні в харківській підземній школі
Діти в підземній школі в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У школі облаштовано 21 клас, медичний кабінет, їдальню, кімнату для відпочинку та ресурсну кімнату для психологічної підтримки.

Підземна школа в Харкові
Діти в підземній школі в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Приміщення оснащені вентиляцією, денним освітленням і інтернетом. Діти мають доступ до сучасного обладнання, зокрема 3D-принтерів, інтерактивних дошок та техніки для STEM-уроків.

Нагадаємо, у Коблівському ліцеї на Миколаївщині планується капітальний ремонт їдальні та харчоблоку. Очікувана вартість робіт складає близько 10 мільйонів гривень.

Також Новини.LIVE розповіли про зарплату вчителів та можливі зміни в 2025 році.

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