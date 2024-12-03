В Харькове работает первая подземная школа — видео

Дети в подземной школе в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове активно работает подземная школа. В горсовете показали, как учатся ученики в уникальном заведении.

Видео было опубликовано в Telegram во вторник, 3 декабря.

Читайте также:

Подземная школа в Харькове

На территории гимназии №88 в Индустриальном районе города находится первая подземная школа, построенная с нуля. Ее оборудовали при поддержке USAID.

Дети в подземной школе в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В школе обустроен 21 класс, медицинский кабинет, столовая, комната для отдыха и ресурсная комната для психологической поддержки.

Дети в подземной школе в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Помещения оснащены вентиляцией, дневным освещением и интернетом. Дети имеют доступ к современному оборудованию, в частности 3D-принтеров, интерактивных досок и техники для STEM-уроков.

Напомним, в Коблевском лицее в Николаевской области планируется капитальный ремонт столовой и пищеблока. Ожидаемая стоимость работ составляет около 10 миллионов гривен.

Также Новини.LIVE рассказали о зарплате учителей и возможных изменениях в 2025 году.