Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Як у Харкові рятують тварин з фронту: виклики та радощі прилаштування

Як у Харкові рятують тварин з фронту: виклики та радощі прилаштування

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 07:46
Порятунок тварин у Харкові — історії евакуації і пошуку нових родин
Коти в притулку. Фото: Новини.LIVE

Порятунку у прифронтових громадах потребують не лише люди. Часто у зонах бойових дій наодинці залишаються домашні улюбленці: собаки, коти, інколи навіть рибки. Тож у Харкові знайшлися небайдужі люди, які об’єдналися заради порятунку таких тварин.

Як улюбленців вивозять з фронтових громад, за яких умов тварини перебувають у центрах реабілітації та як їх потім прилаштовують у нове життя, дізналася спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Від порятунку від жорстокого поводження до рятування в зоні бойових дій

Організація "Порятунок тварин Харків" розпочала діяльність у 2016 році. Тоді все стартувало на ентузіазмі людей, які люблять тварин. У місті не існувало структури, яка б рятувала чотирилапих у надзвичайних ситуаціях, зокрема від жорстокого поводження і після ДТП, а також надавала б допомогу пораненим. Спочатку тварин забирали додому, пізніше знайшли місце для маленького притулку і запустили гарячу лінію. В рік рятували близько тисячі тварин. Повномасштабна війна внесла свої корективи. Для притулку це став справжній виклик, як продовжити роботу. Сформувалася команда, яка почала евакуювати тварин вже й із зони бойових дій.

null
Організація "Порятунок тварин Харків". Фото: Новини.LIVE

"На сьогодні у нас побудована повноцінна екосистема, в якій є підрозділ евакуації, який рятує саме тварин з фронту, і відкрита в Харкові клініка, де ми лікуємо цих тварин. Є реабілітаційні центри, один із них це "Маленький принц", де врятовані котики та рибки. Минулого року ми почали будувати реабілітаційний центр для собак, там же відкрили й другу клініку. Тварини не виживуть без допомоги, вони можуть залишитися і загинути на фронті", — зазначила Ярина Вінтонюк, директорка з комунікацій "Порятунок тварин Харків".

null
Ярина Вінтонюк. Фото: Новини.LIVE

Евакуація стала системною: тварин полишають менше

Зараз ситуація відрізняється у порівнянні з 2022 роком, коли тварин полишали та виїздили без них. Сьогодні вже власники або знайомі дзвонять і просять допомоги в евакуації. Це все системна робота, завдяки якій на рік рятують вже близько 7 тисяч тваринок.

Читайте також:

"Більшість людей зараз не виїжджає, допоки не вивезуть тварин. У людей часто є не одна собака. Евакуація їх не забирає, наприклад. Поки Куп’янськ був цілий, люди виїжджали, телефонували нам. І допоки не вивезли усіх тварин, люди не покидали територію. Ми евакуюємо з Харківщини та Донбасу, але коли є якесь загострення, як-от підрив дамби в Херсоні, ми їздили й туди", — пригадала Ярина Вінтонюк.

У центрі кажуть: 90% врятованих тварин раніше мали сім’ю. Та їхні історії різняться. Деякі втекли під час обстрілу і не змогли повернутися додому. Деяких просять евакуювати через велику кількість улюбленців, яких не можна забрати. А є й ті, які приходять до військових на позицію за теплом і їжею. Та всю інформацію про чотирилапих в центрі намагаються зберігати, адже їх можуть шукати господарі.

null
Врятовані коти в притулку. Фото: Новини.LIVE

"У нас була історія, коли сім’я прийшла, у них було 5 котів. Будинок був зруйнований, але вони мали надію знайти своїх тварин. Вони прийшли до нас і почали кликати їх на імена. І ми були вражені, адже 3 коти опинилися у нас! Вони прибігли до своїх господарів, ті їх забрали. Для нас це найбільша радість, коли тварини можуть возз'єднатися зі своїми господарями", — поділилась Ярина.

Притулку потрібна будь-яка посильна допомога

Організація співпрацює з ветклініками та має безліч знайомств по Україні та за кордоном, куди врятованих тварин відвозять у сім’ї. Адже кінцевою метою центру є не просто порятунок, а прилаштування. Реабілітаційний центр сучасний та орієнтований на комфорт тварин, однак це все одно тимчасова історія. Улюбленці потребують людської уваги та відчуття родинного тепла. Тільки в сім’ї вони можуть повністю відновитися та повернутись до щасливого життя.

null
Врятовані коти в притулку. Фото: Новини.LIVE
null
Врятовані коти в притулку. Фото: Новини.LIVE

"Для нас дуже важливо, щоб сторона, що приймає тварину, розуміла, кого вона приймає. Не просто котика чи собачку, а тварин, які пережили 4 роки на війні. А це весь час постійні обстріли! Рівень стресу і рівень зміни стану здоров’я настільки серйозні, що проблеми можуть проявитися пізніше. Але ми щасливі за те, що вони врятовані та з нами. Насправді процес адопції не важкий, вони вже повністю підготовлені до процесу переїзду та усиновлення чи то в Україні, чи то за кордоном. Українці — нація чуйна, відкрита, милосердна, готова підтримувати. Ми тільки так і тримаємося в цій війни. "Порятунок тварин Харків" шукає безпечні зони в Україні, де інші організації могли б нас підтримати та приймати тварин із зони бойових дій", — розповіла Олена Донець, керівниця адопції "Порятунок тварин Харків".

null
Олена Донець. Фото: Новини.LIVE

На вихідних усі охочі можуть долучитися до доброї справи та приїхати до притулку. Наприклад, ви можете прогулятися з собакою або допомогти у будівництві будок. Тут будуть раді будь-якій допомозі.

"Ми почали запрошувати військових і дітей, щоб вони мали змогу сюди приходити. Це така взаємодопомога і для котиків, і для людей. Цього року ми об’єдналися з психологами. Вони працюють з дітьми, ми вже провели 3 сесії арт-терапії "Що таке стрес і як його подолати". Ми б дуже хотіли знайти людей, які уже працюють з військовими та хотіли б використати наш простір, щоб можна було допомагати військовим з нашими спеціалістами, які не говорять, але виконують свою роль прекрасно", — поділилась ідеями Ярина Вінтонюк.

Евакуюють не лише котів і собак. Серед врятованих малих друзів є зовсім неочікувані тварини, зокрема вовк, який жив з людьми. Його евакуація проходила важко — під нашестям дронів. Та й загалом, попри близькість з людьми, чужим вовк не хотів довіряти. Також рятували корів, коней, кіз, їжачків, які заплуталися в антидроновій сітці, та навіть єнотоподібну собаку на ім'я Боня. Наразі ж центр потребує інфузоматів — приладів, які призначені для дозованого введення лікарських препаратів. А також тут запрошують усіх охочих доєднуватися до допомоги тваринам, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Раніше Новини.LIVE розповідали про новонароджених косуль у Фельдман Екопарк в Харкові. Це дівчинка Буся та хлопчик Сеня. Вони перебувають під цілодобовим наглядом працівників зоопарку та вже вивчають навколишній світ. Наприклад, вже товаришують із козами.

Також Новини.LIVE повідомляли про запровадження карантину в трьох селах на Харківщині. Зокрема це стосується населених пунктів Березівське, Курортне та Пересічне. Приводом став факт сказу собаки у селі Березівське Солоницівської громади. Місцева влада закликає вакцинувати домашніх тварин.

Харків тварини
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації