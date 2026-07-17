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Главная Харьков Как в Харькове спасают животных с фронта: вызовы и радости обустройства

Как в Харькове спасают животных с фронта: вызовы и радости обустройства

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Дата публикации 17 июля 2026 07:46
Спасение животных в Харькове — истории эвакуации и поиска новых семей
Кошки в приюте. Фото: Новини.LIVE

В прифронтовых населенных пунктах помощи нуждаются не только люди. Часто в зонах боевых действий в одиночестве остаются домашние питомцы: собаки, кошки, иногда даже рыбки. Поэтому в Харькове нашлись неравнодушные люди, которые объединились ради спасения таких животных.

Как питомцев вывозят из прифронтовых населенных пунктов, в каких условиях животные находятся в реабилитационных центрах и как их затем приспосабливают к новой жизни, узнала специальный корреспондент Новини.LIVE Анна Шоферова.

От спасения от жестокого обращения до спасения в зоне боевых действий

Организация "Спасение животных Харьков" начала свою деятельность в 2016 году. Тогда все началось с энтузиазма людей, любящих животных. В городе не существовало структуры, которая бы спасала четвероногих в чрезвычайных ситуациях, в частности от жестокого обращения и после ДТП, а также оказывала бы помощь раненым. Сначала животных забирали к себе домой, позже нашли место для небольшого приюта и запустили горячую линию. В год спасали около тысячи животных. Полномасштабная война внесла свои коррективы. Для приюта это стало настоящим вызовом — как продолжить работу. Сформировалась команда, которая начала эвакуировать животных уже и из зоны боевых действий.

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Организация "Спасение животных Харьков". Фото: Новини.LIVE

"На сегодняшний день у нас построена полноценная экосистема, в которой есть подразделение эвакуации, спасающее именно животных с фронта, и открытая в Харькове клиника, где мы лечим этих животных. Есть реабилитационные центры, один из них — "Маленький принц", где находятся спасенные кошки и рыбки. В прошлом году мы начали строить реабилитационный центр для собак, там же открыли и вторую клинику. Животные не выживут без помощи, они могут остаться и погибнуть на фронте", — отметила Ярина Винтонюк, директор по коммуникациям "Спасение животных Харьков".

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Ярина Винтонюк. Фото: Новини.LIVE

Эвакуация стала систематической: животных оставляют реже

Сейчас ситуация отличается по сравнению с 2022 годом, когда животных бросали и уезжали без них. Сегодня уже владельцы или знакомые звонят и просят помощи в эвакуации. Это все системная работа, благодаря которой за год спасают уже около 7 тысяч животных.

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"Большинство людей сейчас не уезжают, пока не вывезут животных. У людей часто бывает не одна собака. Эвакуация их не забирает, например. Пока Купянск был целым, люди уезжали, звонили нам. И пока не вывезли всех животных, люди не покидали территорию. Мы эвакуируем из Харьковской области и Донбасса, но когда происходит какое-то обострение, например, подрыв дамбы в Херсоне, мы ездили и туда", — вспомнила Ярина Винтонюк.

В центре говорят: у 90% спасенных животных раньше была семья. Но их истории разные. Некоторые сбежали во время обстрела и не смогли вернуться домой. Некоторых просят эвакуировать из-за большого количества питомцев, которых невозможно забрать. А есть и такие, которые приходят к военным на позиции за теплом и едой. Но всю информацию о четвероногих в центре стараются сохранять, ведь их могут искать хозяева.

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Спасенные кошки в приюте. Фото: Новини.LIVE

"У нас был случай, когда пришла семья, у них было 5 кошек. Дом был разрушен, но они надеялись найти своих питомцев. Они пришли к нам и начали звать их по именам. И мы были потрясены, ведь три кота оказались у нас! Они подбежали к своим хозяевам, те их забрали. Для нас это самая большая радость, когда животные могут воссоединиться со своими хозяевами", — поделилась Ярина.

Приюту нужна любая посильная помощь

Организация сотрудничает с ветеринарными клиниками и имеет множество знакомых по всей Украине и за рубежом, куда спасенных животных отвозят в семьи. Ведь конечной целью центра является не просто спасение, а устройство в семью. Реабилитационный центр современный и ориентирован на комфорт животных, однако это всё равно временная мера. Питомцы нуждаются в человеческом внимании и ощущении семейного тепла. Только в семье они могут полностью восстановиться и вернуться к счастливой жизни.

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Спасенные кошки в приюте. Фото: Новини.LIVE
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Спасенные кошки в приюте. Фото: Новини.LIVE

"Для нас очень важно, чтобы сторона, принимающая животное, понимала, кого она принимает. Не просто котика или собачку, а животных, которые пережили 4 года на войне. А это все время постоянные обстрелы! Уровень стресса и изменения состояния здоровья настолько серьезны, что проблемы могут проявиться позже. Но мы рады тому, что они спасены и находятся с нами. На самом деле процесс усыновления несложен, они уже полностью готовы к переезду и усыновлению — будь то в Украине или за рубежом. Украинцы — отзывчивый, открытый, милосердный народ, готовый оказывать поддержку. Мы только так и держимся в этой войне. "Спасение животных Харьков" ищет безопасные зоны в Украине, где другие организации могли бы поддержать нас и принимать животных из зоны боевых действий", — рассказала Елена Донец, руководительница отдела усыновления "Спасение животных Харьков".

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Елена Донец. Фото: Новини.LIVE

На выходных все желающие могут присоединиться к благому делу и приехать в приют. Например, вы можете погулять с собакой или помочь в строительстве будок. Здесь будут рады любой помощи.

"Мы начали приглашать военных и детей, чтобы у них была возможность сюда приходить. Это такая взаимопомощь и для котиков, и для людей. В этом году мы объединились с психологами. Они работают с детьми, мы уже провели 3 сессии арт-терапии "Что такое стресс и как его преодолеть". Мы бы очень хотели найти людей, которые уже работают с военными и хотели бы использовать наше пространство, чтобы можно было помогать военным с помощью наших специалистов, которые не говорят, но прекрасно выполняют свою роль", — поделилась идеями Ярина Винтонюк.

Эвакуируют не только кошек и собак. Среди спасённых четвероногих друзей есть совершенно неожиданные животные, в частности волк, который жил с людьми. Его эвакуация проходила тяжело — под нашествием дронов. Да и в целом, несмотря на близость с людьми, чужому волку не хотелось доверять. Также спасали коров, лошадей, коз, ежиков, запутавшихся в антидроновой сетке, и даже енотоподобную собаку по имени Боня. Сейчас же центру нужны инфузоматы — приборы, предназначенные для дозированного введения лекарственных препаратов. А также здесь приглашают всех желающих присоединиться к помощи животным, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новорожденных косулях в "Фельдман Экопарке" в Харькове. Это девочка Буся и мальчик Сеня. Они находятся под круглосуточным присмотром сотрудников зоопарка и уже изучают окружающий мир. Например, они уже подружились с козами.

Также Новини.LIVE сообщали о введении карантина в трех селах Харьковской области. В частности, это касается населенных пунктов Березівське, Курортное и Пересечное. Поводом стал случай бешенства у собаки в селе Березовское Солоницевской громады. Местные власти призывают вакцинировать домашних животных.

Харьков животные
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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