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Як виглядає всередині зруйнований РФ Епіцентр у Харкові — репортаж Новини.LIVE

26 травня 2024 12:51
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Як виглядає всередині зруйнований РФ Епіцентр у Харкові — відео
Перші хвилини влучання по "Епіцентру" в Харкові. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Росія у суботу, 25 травня, завдала удару по Харкову. Серед іншого окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі видно, що там великі руйнування.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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На відео видно, що частина торгового центру повністю зруйнована. Там вибито вікна, пошкоджено перекриття, повністю вигоріли конструкції.

Від стелажів та товару, який був на них, не залишилося анічого. 

Працівники Державної надзвичайної служби та самого магазину продовжують розбирати завали.

Пожежа, яка виникла одразу після удару, знищила  все на площі 13,5 тис. кв. метрів.

До слова, станом на 12:30 26 травня стало відомо, що кількість жертв внаслідок удару РФ по "Епіцентру" в Харкові збільшилася. Вона вже становить 14 людей, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, країна-агресор Росія не полишає спроб захопити Україну. Наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.

Як ми повідомляли, у ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.

Харків
війна в Україні
ракетний удар
Епіцентр

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