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Как выглядит внутри разрушенный РФ Эпицентр в Харькове — репортаж Новини.LIVE

26 мая 2024 12:51
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Как выглядит внутри разрушенный РФ Эпицентр в Харькове
Первые минуты попадания по "Эпицентру" в Харькове. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Россия в субботу, 25 мая, нанесла удар по Харькову. Среди прочего оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". Сейчас видно, что там большие разрушения.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места происшествия.

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На видео видно, что часть торгового центра полностью разрушена. Там выбиты окна, повреждены перекрытия, полностью выгорели конструкции.

От стеллажей и находившегося на них товара не осталось ничего.

Сотрудники Государственной чрезвычайной службы и самого магазина продолжают разбирать завалы.

Пожар, возникший сразу после удара, уничтожил все на площади 13,5 тыс. кв. метров.

К слову, по состоянию на 12:30 26 мая стало известно, что количество жертв в результате удара РФ по "Эпицентру" в Харькове увеличилось. Оно уже составляет 14 человек, сообщили в ОВА.

Напомним, страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить Украину. Сейчас оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.

Как мы сообщали, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.

Харьков
война в Украине
ракетный удар
Эпицентр

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