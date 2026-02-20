Графіки відключень світла у Харкові 20 лютого

Як вимикатимуть світло у Харкові сьогодні — графіки
У п'ятницю, 20 лютого, у Харкові діють графіки погодних відключень світла. Причина — складна ситуація в енергосистемі України через атаки Росії на енергетичні об'єкти.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Харківобленерго.
Відключення світла у Харкові 20 лютого — графіки
Отже, ща вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, у п'ятницю, 20 лютого, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діють графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Черга 1.1
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-22:00
Черга 1.2
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-22:00
Черга 2.1
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-22:00
Черга 2.2
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-24:00
Черга 3.1
- 03:00-06:00
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
Черга 3.2
- 03:00-06:00
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
Черга 4.1
- 00:00-06:00
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
Черга 4.2
- 00:00-06:00
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
Черга 5.1
- 03:00-10:00
- 13:30-20:30
- 22:00-24:00
Черга 5.2
- 03:00-10:00
- 13:30-20:30
- 22:00-24:00
Черга 6.1
- 03:00-10:00
- 13:30-20:30
Черга 6.2
- 03:00-10:00
- 13:30-20:30
Варто зауважити, що для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Ситуація зі світлом в Україні — що відомо
В Укренерго повідомили, що у п'ятницю, 20 лютого, графіки погодинних відключень діятимуть у більшості регіонів України. А для промислових споживачів запроваджено графіки обмеження потужності.
У четвер, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже готуються рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон.
Водночас експерт заявив, що у найближчий місяць ситуація в енергосистемі України має поступово покращуватися. Зокрема, через потепління та збільшення тривалості світлового дня.
Читайте Новини.LIVE!