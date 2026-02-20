Графіки відключень світла у Харкові 20 лютого

Дівчина читає новини в темряві під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 лютого, у Харкові діють графіки погодних відключень світла. Причина — складна ситуація в енергосистемі України через атаки Росії на енергетичні об'єкти.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Харківобленерго.

Відключення світла у Харкові 20 лютого — графіки

Отже, ща вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, у п'ятницю, 20 лютого, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Черга 1.1

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-22:00

Черга 1.2

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-22:00

Черга 2.1

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-22:00

Черга 2.2

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-24:00

Черга 3.1

03:00-06:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Черга 3.2

03:00-06:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Черга 4.1

00:00-06:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Черга 4.2

00:00-06:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Черга 5.1

03:00-10:00

13:30-20:30

22:00-24:00

Черга 5.2

03:00-10:00

13:30-20:30

22:00-24:00

Черга 6.1

03:00-10:00

13:30-20:30

Черга 6.2

03:00-10:00

13:30-20:30

Варто зауважити, що для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Ситуація зі світлом в Україні — що відомо

В Укренерго повідомили, що у п'ятницю, 20 лютого, графіки погодинних відключень діятимуть у більшості регіонів України. А для промислових споживачів запроваджено графіки обмеження потужності.

У четвер, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже готуються рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, і відповідний план на наступний опалювальний сезон.

Водночас експерт заявив, що у найближчий місяць ситуація в енергосистемі України має поступово покращуватися. Зокрема, через потепління та збільшення тривалості світлового дня.