Україна
Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Отключение света в Харькове сегодня — графики облэнерго

Дата публикации 20 февраля 2026 09:25
Как долго не будет света в Харькове 20 февраля — графики
Девушка читает новости в темноте во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 февраля, в Харькове будут отключать свет по графикам. Причина отключений — последствия массированных ударов РФ по энергообъектам Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Харькове 20 февраля — графики

Итак, по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме, сложившейся из-за вражеских обстрелов, в пятницу, 20 февраля, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Очередь 1.1

  • 00:00-03:00
  • 06:30-13:30
  • 17:00-22:00

Очередь 1.2

  • 00:00-03:00
  • 06:30-13:30
  • 17:00-22:00

Очередь 2.1

  • 00:00-03:00
  • 06:30-13:30
  • 17:00-22:00

Очередь 2.2

  • 00:00-03:00
  • 06:30-13:30
  • 17:00-24:00

Очередь 3.1

  • 03:00-06:00
  • 10:00-17:00
  • 20:30-24:00

Очередь 3.2

  • 03:00-06:00
  • 10:00-17:00
  • 20:30-24:00

Очередь 4.1

  • 00:00-06:00
  • 10:00-17:00
  • 20:30-24:00

Очередь 4.2

  • 00:00-06:00
  • 10:00-17:00
  • 20:30-24:00

Очередь 5.1

  • 03:00-10:00
  • 13:30-20:30
  • 22:00-24:00

Очередь 5.2

  • 03:00-10:00
  • 13:30-20:30
  • 22:00-24:00

Очередь 6.1

  • 03:00-10:00
  • 13:30-20:30

Очередь 6.2

  • 03:00-10:00
  • 13:30-20:30

Стоит заметить, что для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Відключення світла у Харкові 20 лютого
Скриншот сообщения Харьковоблэнерго/Telegram

Ситуация со светом в Украине — что известно

В Укрэнерго сообщили, что в пятницу, 20 февраля, графики почасовых отключений будут действовать в большинстве регионов Украины. А для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности.

В четверг, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже готовятся решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад, и соответствующий план на следующий отопительный сезон.

В то же время эксперт заявил, что в ближайший месяц ситуация в энергосистеме Украины должна постепенно улучшаться. В частности, из-за потепления и увеличения продолжительности светового дня.

Харьков война в Украине энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
