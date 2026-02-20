Как долго не будет света в Харькове 20 февраля — графики

Девушка читает новости в темноте во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 февраля, в Харькове будут отключать свет по графикам. Причина отключений — последствия массированных ударов РФ по энергообъектам Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Реклама

Читайте также:

Отключение света в Харькове 20 февраля — графики

Итак, по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме, сложившейся из-за вражеских обстрелов, в пятницу, 20 февраля, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Очередь 1.1

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-22:00

Очередь 1.2

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-22:00

Очередь 2.1

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-22:00

Очередь 2.2

00:00-03:00

06:30-13:30

17:00-24:00

Очередь 3.1

03:00-06:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Очередь 3.2

03:00-06:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Очередь 4.1

00:00-06:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Очередь 4.2

00:00-06:00

10:00-17:00

20:30-24:00

Очередь 5.1

03:00-10:00

13:30-20:30

22:00-24:00

Очередь 5.2

03:00-10:00

13:30-20:30

22:00-24:00

Очередь 6.1

03:00-10:00

13:30-20:30

Очередь 6.2

03:00-10:00

13:30-20:30

Стоит заметить, что для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Скриншот сообщения Харьковоблэнерго/Telegram

Ситуация со светом в Украине — что известно

В Укрэнерго сообщили, что в пятницу, 20 февраля, графики почасовых отключений будут действовать в большинстве регионов Украины. А для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности.

В четверг, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже готовятся решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад, и соответствующий план на следующий отопительный сезон.

В то же время эксперт заявил, что в ближайший месяц ситуация в энергосистеме Украины должна постепенно улучшаться. В частности, из-за потепления и увеличения продолжительности светового дня.