Как долго не будет света в Харькове 20 февраля — графики

Отключение света в Харькове сегодня — графики облэнерго
Сегодня, 20 февраля, в Харькове будут отключать свет по графикам. Причина отключений — последствия массированных ударов РФ по энергообъектам Украины.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.
Отключение света в Харькове 20 февраля — графики
Итак, по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме, сложившейся из-за вражеских обстрелов, в пятницу, 20 февраля, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Очередь 1.1
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-22:00
Очередь 1.2
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-22:00
Очередь 2.1
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-22:00
Очередь 2.2
- 00:00-03:00
- 06:30-13:30
- 17:00-24:00
Очередь 3.1
- 03:00-06:00
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
Очередь 3.2
- 03:00-06:00
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
Очередь 4.1
- 00:00-06:00
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
Очередь 4.2
- 00:00-06:00
- 10:00-17:00
- 20:30-24:00
Очередь 5.1
- 03:00-10:00
- 13:30-20:30
- 22:00-24:00
Очередь 5.2
- 03:00-10:00
- 13:30-20:30
- 22:00-24:00
Очередь 6.1
- 03:00-10:00
- 13:30-20:30
Очередь 6.2
- 03:00-10:00
- 13:30-20:30
Стоит заметить, что для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
Ситуация со светом в Украине — что известно
В Укрэнерго сообщили, что в пятницу, 20 февраля, графики почасовых отключений будут действовать в большинстве регионов Украины. А для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности.
В четверг, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже готовятся решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад, и соответствующий план на следующий отопительный сезон.
В то же время эксперт заявил, что в ближайший месяц ситуация в энергосистеме Украины должна постепенно улучшаться. В частности, из-за потепления и увеличения продолжительности светового дня.
