Пенсії в Україні з 1 січня — яким буде розмір виплат та нові вимоги до стажу

Жінка прогулюється містом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У січні 2025 року пенсії в Україні залишаться на рівні минулого року, оскільки підвищення прожиткового мінімуму не передбачено. Водночас збільшиться вимога до тривалості трудового стажу для виходу на пенсію за віком.

Про це повідомляють Факти.ICTV.

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Розмір пенсій у 2025 році

Мінімальна пенсія залишиться на рівні 2 361 грн, а максимальна – 23 610 грн (10 прожиткових мінімумів). Надмірно великі пенсії, які перевищують цей ліміт, продовжать виплачувати у скороченому вигляді. Сума, що перевищує 23 610 грн, буде зменшена на певний відсоток до завершення воєнного стану.

Стаж для виходу на пенсію

У 2025 році для отримання пенсії у 60 років необхідно мати не менше 32 років трудового стажу.

При стажі від 22 до 31 року пенсія призначатиметься у 63 роки.

За стажу від 15 до 21 року на пенсію можна вийти у 65 років.

Якщо стажу менше ніж 15 років, громадянин зможе претендувати лише на щомісячну соціальну допомогу.

Пенсії після 65 років

Для осіб, які досягли 65-річного віку, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років стажу, мінімальна пенсія становитиме 40% мінімальної зарплати. У 2025 році це 3 200 грн (40% від 8 000 грн).

Нагадаємо, українці працездатного віку можуть значно підвищити свою майбутню пенсію, обираючи роботодавця, який офіційно працевлаштовує та сплачує єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України.

Також у січні 2025 року пенсії зростуть для громадян, які досягнуть віку 70, 75 або 80 років упродовж місяця.