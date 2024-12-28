Пенсии в Украине с 1 января — каким будет размер выплат и новые требования к стажу

Женщина прогуливается по городу. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В январе 2025 пенсии в Украине останутся на уровне прошлого года, поскольку повышение прожиточного минимума не предусмотрено. В то же время увеличится требование к трудовому стажу для выхода на пенсию по возрасту.

Об этом сообщают Факты.ICTV.

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Размер пенсий в 2025 году

Минимальная пенсия останется на уровне 2361 грн, а максимальная — 23 610 грн (10 прожиточных минимумов). Чрезмерно большие пенсии, превышающие этот лимит, продолжат выплачивать в сокращенном виде. Сумма, превышающая 23 610 грн, будет уменьшена на определенный процент до завершения военного положения.

Стаж для выхода на пенсию

В 2025 году для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет трудового стажа.

При стаже от 22 до 31 года пенсия будет назначаться в 63 года.

За стаж от 15 до 21 года на пенсию можно выйти в 65 лет.

Если стажа меньше 15 лет, гражданин сможет претендовать только на ежемесячную социальную помощь.

Пенсии после 65 лет

Для лиц, достигших 65-летнего возраста, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет стажа, минимальная пенсия будет составлять 40% минимальной зарплаты. В 2025 году это 3200 грн (40% от 8 000 грн).

Напомним, украинцы трудоспособного возраста могут значительно повысить свою будущую пенсию, выбирая работодателя, официально трудоустраивающего и уплачивающего единые социальные взносы в Пенсионный фонд Украины.

Также в январе 2025 года пенсии возрастут для граждан, достигших возраста 70, 75 или 80 лет в течение месяца.