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Яка погода чекає харків'ян сьогодні — прогноз синоптиків

9 листопада 2023 08:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 9 листопада.
Юнак і дівчина у парку імені Тараса Шевченка, у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 9 листопада, мешканці Харкова та Харківської області можуть розрахувати на стабільну погоду. За прогнозами метеорологів у місті та його околиці буде хмарно з проясненнями, але не передбачається значних опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У самому Харкові відзначається відсутність істотних опадів та відносно сприятливі погодні умови. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +8...+10 °C, північно-західний вітер зі швидкістю від 9 до 14 м/с може додати відчуття свіжості.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харківській області 9 листопада

У Харківській області також прогнозується аналогічна погода з хмарами та проясненнями, при цьому відсутність істотних опадів. Тут температура повітря вдень буде трохи нижчою, коливаючись +6...+11°C. Північно-західний вітер також залишатиметься активним зі швидкістю від 9 до 14 м/с.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що в Україні 9 листопада пройдуть незначні дощі. А от у Карпатах можливий дощ зі снігом. 

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