Прогноз погоди у Харкові та області на 9 листопада.

Яка погода чекає харків'ян сьогодні — прогноз синоптиків
Сьогодні, 9 листопада, мешканці Харкова та Харківської області можуть розрахувати на стабільну погоду. За прогнозами метеорологів у місті та його околиці буде хмарно з проясненнями, але не передбачається значних опадів.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода в Харкові сьогодні
У самому Харкові відзначається відсутність істотних опадів та відносно сприятливі погодні умови. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +8...+10 °C, північно-західний вітер зі швидкістю від 9 до 14 м/с може додати відчуття свіжості.
Прогноз погоди в Харківській області 9 листопада
У Харківській області також прогнозується аналогічна погода з хмарами та проясненнями, при цьому відсутність істотних опадів. Тут температура повітря вдень буде трохи нижчою, коливаючись +6...+11°C. Північно-західний вітер також залишатиметься активним зі швидкістю від 9 до 14 м/с.
Нагадаємо, що в Україні 9 листопада пройдуть незначні дощі. А от у Карпатах можливий дощ зі снігом.
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