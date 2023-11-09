Прогноз погоди у Харкові та області на 9 листопада.

Юнак і дівчина у парку імені Тараса Шевченка, у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 9 листопада, мешканці Харкова та Харківської області можуть розрахувати на стабільну погоду. За прогнозами метеорологів у місті та його околиці буде хмарно з проясненнями, але не передбачається значних опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У самому Харкові відзначається відсутність істотних опадів та відносно сприятливі погодні умови. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +8...+10 °C, північно-західний вітер зі швидкістю від 9 до 14 м/с може додати відчуття свіжості.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харківській області 9 листопада

У Харківській області також прогнозується аналогічна погода з хмарами та проясненнями, при цьому відсутність істотних опадів. Тут температура повітря вдень буде трохи нижчою, коливаючись +6...+11°C. Північно-західний вітер також залишатиметься активним зі швидкістю від 9 до 14 м/с.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що в Україні 9 листопада пройдуть незначні дощі. А от у Карпатах можливий дощ зі снігом.