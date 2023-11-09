Прогноз погоды в Харькове на 9 ноября.

Молодой человек и девушка в парке имени Тараса Шевченко в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня, 9 ноября, жители Харькова и Харьковской области могут рассчитывать на стабильную погоду. По прогнозам метеорологов, в городе и его окрестностях будет облачно с прояснениями, но не предполагается значительных осадков.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Харькове отмечается отсутствие существенных осадков и относительно благоприятные погодные условия. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +8...+10 °C, северо-западный ветер со скоростью от 9 до 14 м/с может придать ощущение свежести.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоды в Харьковской области 9 ноября

В Харьковской области также прогнозируется аналогичная погода с облаками и прояснениями, при этом отсутствие существенных осадков. Здесь температура воздуха днем будет несколько ниже, колеблясь от +6...+11°C. Северо-западный ветер будет оставаться активным со скоростью от 9 до 14 м/с.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что в Украине 9 ноября пройдут небольшие дожди. А вот в Карпатах возможен дождь со снегом.