Скільки коштує бензин у Харкові 6 березня

Ціни на бензин у Харкові 6 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з цінами на бензин в Україні залишається нестабільною, зокрема й у Харкові. Вартість пального може відрізнятися залежно від автозаправної станції.

Про це інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 6 березня.

Ціни на пальне у Харкові 6 березня на АЗС ОВИС.

Ціни на пальне у Харкові 6 березня

У Харків продовжують фіксувати нові ціни на пальне. До прикладу, станом на 6 березня 2026 року на автозаправній станції мережі ОВИС вартість літра пального така:

Бензин А-95 — 66,99 грн за літр;

Бензин А-95 Active (покращене пальне з присадками) — 68,99 грн за літр;

Бензин А-92 — 63,99 грн за літр;

Дизельне пальне (ДП) — 69,99 грн за літр;

Автомобільний газ (пропан-бутан) — 39,99 грн за літр.

Ціни на бензин у Харкові 6 березня на АЗС Mustang.

Водночас на одній з АЗС мережі Mustang у Харкові вартість пального станом на 6 березня наступна:

Дизельне пальне ДП — 70,99 грн/л;

Дизель Mustang — 73,99 грн/л;

Бензин А-95 (Євро) — 70,99 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 73,99 грн/л;

Бензин А-100 — 80,99 грн/л.

Вартість пального у Харкові на АЗС SVR.

Станом на 6 березня 2026 року на автозаправній станції SVR у Харкові ціни на пальне наступні:

Бензин А-95 (E40) — 67,50 грн/л;

Бензин 95 Drive — 65,50 грн/л;

Бензин А-92 — 0,00 грн/л (пальне тимчасово відсутнє);

Дизельне пальне (ДП) — 66,50 грн/л;

Автомобільний газ — ціна на табло не вказана.

Ціни на пальне у Харкові на АЗС SOCAR 6 березня.

Вартість пального у Харкові на АЗС Brent Oil.

Середні ціни на пальне на Харківщині 6 березня

Скриншот цін на пальне

Ціни на АЗС Харківщини 6 березня

Скриншот цін на пальне

Раніше ми інформували про вартість пального у Львові 6 березня. Бензин марки А-95 у Львові коштує від 68,99 до 73,99 грн за літр, а А-100 — близько 80,99 грн за літр. Дизельне пальне продають від 68,99 грн за літр.

Водночас експерти вважають, що ціна на бензин А-95 у найближчі тижні може зрости ще на 2 грн. Водночас вони наголошують, що зростання цін на пальне вплине на вартість іншої продукції для українців.

Своєю чергою, народна депутатка Ніна Южаніна нещодавно висловила занепокоєння щодо ситуації на паливному ринку. За її словами, вартість бензину в Україні теоретично може зрости навіть до 150 гривень за літр, якщо Антимонопольний комітет України не відреагує на підвищення цін на автозаправних станціях.

Інший погляд на розвиток подій озвучив економічний експерт Олег Пендзин. Він припускає, що бензин марки А-95 може подорожчати приблизно ще на 10 гривень за літр. Такий сценарій, за його оцінкою, можливий у разі, якщо світова ціна на нафту підніметься до 100 доларів за барель.