Какие цены на топливо в Харькове 6 марта

Цены на бензин в Харькове 6 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине продолжают колебаться цены на бензин, в частности это касается Харькова. В городе стоимость топлива может отличаться в зависимости от АЗС, однако рост цен наблюдается почти на всех заправках.

Об этом информирует Новини.LIVE в пятницу, 6 марта.

Цены на топливо в Харькове 6 марта на АЗС ОВИС. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Харькове 6 марта

В Харькове продолжают фиксировать новые цены на топливо. К примеру, по состоянию на 6 марта 2026 года на автозаправочной станции сети ОВИС стоимость литра топлива такова:

Бензин А-95 — 66,99 грн за литр;

Бензин А-95 Active (улучшенное топливо с присадками) — 68,99 грн за литр;

Бензин А-92 — 63,99 грн за литр;

Дизельное топливо (ДТ) — 69,99 грн за литр;

Автомобильный газ (пропан-бутан) — 39,99 грн за литр.

Цены на бензин в Харькове 6 марта на АЗС Mustang. Фото: Новини.LIVE

В то же время на одной из АЗС сети Mustang в Харькове стоимость топлива по состоянию на 6 марта следующая:

Дизельное топливо ДТ — 70,99 грн/л;

Дизель Mustang — 73,99 грн/л;

Бензин А-95 (Евро) — 70,99 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 73,99 грн/л;

Бензин А-100 — 80,99 грн/л.

Стоимость топлива в Харькове на АЗС SVR. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 6 марта 2026 года на автозаправочной станции SVR в Харькове цены на топливо следующие:

Бензин А-95 (E40) — 67,50 грн/л;

Бензин 95 Drive — 65,50 грн/л;

Бензин А-92 — 0,00 грн/л (топливо временно отсутствует);

Дизельное топливо (ДТ) — 66,50 грн/л;

Автомобильный газ — цена на табло не указана.

Цены на топливо в Харькове на АЗС SOCAR 6 марта. Фото: Новини.LIVE

Стоимость топлива в Харькове на АЗС Brent Oil. Фото: Новини.LIVE

Средние цены на топливо в Харьковской области 6 марта

Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Харьковской области 6 марта

Скриншот цен на топливо/Минфин

Ранее мы информировали о стоимости топлива во Львове 6 марта. Бензин марки А-95 во Львове стоит от 68,99 до 73,99 грн за литр, а А-100 — около 80,99 грн за литр. Дизельное топливо продают от 68,99 грн за литр.

В то же время эксперты считают, что цена на бензин А-95 в ближайшие недели может вырасти еще на 2 грн. В то же время они отмечают, что рост цен на топливо повлияет на стоимость другой продукции для украинцев.

В свою очередь, народный депутат Нина Южанина недавно выразила обеспокоенность относительно ситуации на топливном рынке. По ее словам, стоимость бензина в Украине теоретически может вырасти даже до 150 гривен за литр, если Антимонопольный комитет Украины не отреагирует на повышение цен на автозаправочных станциях.

Другой взгляд на развитие событий озвучил экономический эксперт Олег Пендзин. Он предполагает, что бензин марки А-95 может подорожать примерно еще на 10 гривен за литр. Такой сценарий, по его оценке, возможен в случае, если мировая цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель.