Какие цены на топливо в Харькове 6 марта

Сколько стоит бензин в Харькове 6 марта
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине продолжают колебаться цены на бензин, в частности это касается Харькова. В городе стоимость топлива может отличаться в зависимости от АЗС, однако рост цен наблюдается почти на всех заправках.
Об этом информирует Новини.LIVE в пятницу, 6 марта.
Цены на топливо в Харькове 6 марта
В Харькове продолжают фиксировать новые цены на топливо. К примеру, по состоянию на 6 марта 2026 года на автозаправочной станции сети ОВИС стоимость литра топлива такова:
- Бензин А-95 — 66,99 грн за литр;
- Бензин А-95 Active (улучшенное топливо с присадками) — 68,99 грн за литр;
- Бензин А-92 — 63,99 грн за литр;
- Дизельное топливо (ДТ) — 69,99 грн за литр;
- Автомобильный газ (пропан-бутан) — 39,99 грн за литр.
В то же время на одной из АЗС сети Mustang в Харькове стоимость топлива по состоянию на 6 марта следующая:
- Дизельное топливо ДТ — 70,99 грн/л;
- Дизель Mustang — 73,99 грн/л;
- Бензин А-95 (Евро) — 70,99 грн/л;
- Бензин 95 Mustang — 73,99 грн/л;
- Бензин А-100 — 80,99 грн/л.
По состоянию на 6 марта 2026 года на автозаправочной станции SVR в Харькове цены на топливо следующие:
- Бензин А-95 (E40) — 67,50 грн/л;
- Бензин 95 Drive — 65,50 грн/л;
- Бензин А-92 — 0,00 грн/л (топливо временно отсутствует);
- Дизельное топливо (ДТ) — 66,50 грн/л;
- Автомобильный газ — цена на табло не указана.
Средние цены на топливо в Харьковской области 6 марта
Цены на АЗС Харьковской области 6 марта
Ранее мы информировали о стоимости топлива во Львове 6 марта. Бензин марки А-95 во Львове стоит от 68,99 до 73,99 грн за литр, а А-100 — около 80,99 грн за литр. Дизельное топливо продают от 68,99 грн за литр.
В то же время эксперты считают, что цена на бензин А-95 в ближайшие недели может вырасти еще на 2 грн. В то же время они отмечают, что рост цен на топливо повлияет на стоимость другой продукции для украинцев.
В свою очередь, народный депутат Нина Южанина недавно выразила обеспокоенность относительно ситуации на топливном рынке. По ее словам, стоимость бензина в Украине теоретически может вырасти даже до 150 гривен за литр, если Антимонопольный комитет Украины не отреагирует на повышение цен на автозаправочных станциях.
Другой взгляд на развитие событий озвучил экономический эксперт Олег Пендзин. Он предполагает, что бензин марки А-95 может подорожать примерно еще на 10 гривен за литр. Такой сценарий, по его оценке, возможен в случае, если мировая цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель.
