Головна Харків Яка температура чекає на харків’ян — прогноз погоди

Яка температура чекає на харків’ян — прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 13:14
Якою буде погода в Харкові 7 вересня — прогноз
Погода в Харкові. Ілюстративне фото: Verywell Fit

7 вересня на Харківщині очікується суха і тепла погода, опадів не прогнозують. Температура вдень підніметься до +28 градусів, а нічна залишатиметься в межах від +10 до +15 градусів.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди на 7 вересня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність упродовж дня. Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів, а вдень підніметься до +23-28 градусів.

Яка температура чекає на харків’ян — прогноз погоди - фото 1
Допис Гідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

По місту Харків також без істотних опадів. Нічна температура становитиме від +12 до +14 градусів, а вдень очікується від +24 до +26 градусів. Погода сприятиме прогулянкам і проведенню часу на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що синоптики оприлюднили прогноз погоди на 6 вересня. По Україні очікується мінлива хмарність.

Раніше ми також інформували, що в Одесі цього дня прогнозують теплу погоду без опадів. У місті температура вдень підніметься до +27 °C, а в області – до +30 °C.

погода Харків Харківська область прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
