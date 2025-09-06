Какой будет погода в Харькове 7 сентября - прогноз

Погода в Харькове. Иллюстративное фото: Verywell Fit

7 сентября на Харьковщине ожидается сухая и теплая погода, осадков не прогнозируют. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночная будет оставаться в пределах от +10 до +15 градусов.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 7 сентября

Синоптики прогнозируют переменную облачность в течение дня. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем поднимется до +23 - 28 градусов.

Сообщение Гидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

По городу Харьков также без существенных осадков. Ночная температура составит от +12 до +14 градусов, а днем ожидается от +24 до +26 градусов. Погода будет способствовать прогулкам и проведению времени на свежем воздухе.

