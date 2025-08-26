Відео
Головна Харків Які тарифи на комунальні послуги діятимуть у Харкові з 1 вересня

Які тарифи на комунальні послуги діятимуть у Харкові з 1 вересня

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 10:05
Скільки коштуватиме газ світло й вода для харків’ян з 1 вересня
Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНІАН

З початком осені харків’яни оплачуватимуть комунальні послуги за тими ж розцінками, що й раніше. Жодних змін у вартості електроенергії, газу, водопостачання та проїзду в міському транспорті не відбудеться.

Новини.LIVE пояснить, які тарифи будуть чинними з 1 версня на комунальні послуги в Харкові. 

Читайте також:

Тариф на електропостачання в Харкові з 1 вересня

Побутові споживачі й надалі платитимуть за світло за єдиним тарифом — 4,32 грн за кВт·год. Для тих, хто користується двозонними лічильниками, у нічний час (з 23:00 до 07:00) діятиме знижена ціна — 2,16 грн за кВт·год. Це фіксоване рішення зберігається до 31 жовтня 2025 року.

Скільки коштує 1 кубометр газу в Харкові з 1 вересня

У вересні для більшості побутових споживачів, які є клієнтами "Нафтогазу", ціна залишатиметься на рівні 7,96 грн за м³. За умовами чинного контракту, цей тариф буде стабільним щонайменше до кінця квітня 2026 року. Інші постачальники газу пропонують свої ціни в межах від 7,79 до 9,99 грн за м³.

Тарифи на водопостачання та водовідвенення з 1 вересня

Тарифи на послуги водопостачання і водовідведення також залишаються незмінними. Для населення діє розцінка 16,032 грн за кубометр води, 8,484 грн за водовідведення. У сумі це становить 24,516 грн за м³. Для підприємств та інших категорій споживачів тарифи вищі до 39 грн за воду і 18,792 грн за каналізацію.

Скільки коштує проїзд у Харкові з 1 вересня

Поїздки у міських автобусах, трамваях і тролейбусах Харкова й надалі будуть безкоштовними. Мер Ігор Терехов підкреслив, що місто готове зберегти безоплатний проїзд навіть після завершення війни, якщо фінансові можливості бюджету це дозволятимуть.

Нагадаємо, стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні та скільки платитимуть українці у 2025-2026 році.

Також Пенсійний фонд роз'яснив, кому можуть відмовити в оформленні субсидії у 2025-2026 році. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
