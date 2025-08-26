Видео
Главная Харьков Какие тарифы на коммунальные услуги будут в Харькове с 1 сентября

Какие тарифы на коммунальные услуги будут в Харькове с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 10:05
Сколько будет стоить газ свет и вода для харьковчан с 1 сентября
Платежки за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

С началом осени харьковчане будут оплачивать коммунальные услуги по тем же расценкам, что и раньше. Никаких изменений в стоимости электроэнергии, газа, водоснабжения и проезда в городском транспорте не произойдет.

Новини.LIVE объяснит, какие тарифы будут действовать с 1 сентября на коммунальные услуги в Харькове.

Читайте также:

Тариф на электроснабжение в Харькове с 1 сентября

Бытовые потребители и в дальнейшем будут платить за свет по единому тарифу — 4,32 грн за кВт-ч. Для тех, кто пользуется двухзонными счетчиками, в ночное время (с 23:00 до 07:00) будет действовать сниженная цена — 2,16 грн за кВт-ч. Это фиксированное решение сохраняется до 31 октября 2025 года.

Сколько стоит 1 кубометр газа в Харькове с 1 сентября

В сентябре для большинства бытовых потребителей, которые являются клиентами "Нафтогаза", цена будет оставаться на уровне 7,96 грн за м³. По условиям действующего контракта, этот тариф будет стабильным как минимум до конца апреля 2026 года. Другие поставщики газа предлагают свои цены в пределах от 7,79 до 9,99 грн за м³.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 сентября

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения также остаются неизменными. Для населения действует расценка 16,032 грн за кубометр воды, 8,484 грн за водоотвод. В сумме это составляет 24,516 грн за м³. Для предприятий и других категорий потребителей тарифы выше до 39 грн за воду и 18,792 грн за канализацию.

Сколько стоит проезд в Харькове с 1 сентября

Поездки в городских автобусах, трамваях и троллейбусах Харькова и в дальнейшем будут бесплатными. Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что город готов сохранить бесплатный проезд даже после завершения войны, если финансовые возможности бюджета это позволят.

Напомним, стало известно, когда начнется отопительный сезон в Украине и сколько будут платить украинцы в 2025-2026 году.

Также Пенсионный фонд разъяснил, кому могут отказать в оформлении субсидии в 2025-2026 году.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Харьков электроэнергия водоснабжение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
