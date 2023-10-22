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Який вигляд має термінал "Нової пошти" на Харківщині після атаки РФ

22 жовтня 2023 12:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Який вигляд має термінал "Нової пошти" на Харківщині після атаки РФ
Термінал "Нової пошти" після ракетного удару РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прокурори вже зафіксували наслідки ракетного удару РФ по підприємству на Харківщині. Йдеться про атаку на термінал "Нової пошти".

Детальніше про обстріл розповіли у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Зазначається, що ракетний удар стався 21 жовтня близько 22:15 у населеному пункті Коротич, що в Харківському районі.

наслідки удару по Новій пошті
Термінал "Нової пошти" після ракетного удару РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, атака була здійснена з використанням двох ракет типу С-300 з території Бєлгородської області, що на території Росії.

наслідки удару по Новій пошті
Термінал "Нової пошти" після ракетного удару РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Постраждалі працівники

"Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Всі постраждалі — працівники підприємства", — йдеться у повідомленні.

наслідки удару по Новій пошті
Термінал "Нової пошти" після ракетного удару РФ. Фото: начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов

Також через російський удар сталася пожежа площею 300 квадратних метрів. Термінал майже повністю зруйновано, вантажні автомобілі зазнали пошкоджень.

наслідки удару по Новій пошті
Термінал "Нової пошти" після ракетного удару РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Реакція компанії

Зазначимо, що компанія "Нова пошта" 22 жовтня оголосила день трауру внаслідок жорстокого обстрілу армії РФ.

наслідки удару по Новій пошті
Термінал "Нової пошти" після ракетного удару РФ. Фото: начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов

"У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо — кожному. Завтра Нова пошта оголошує день трауру. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні", — написали у компанії одразу після ракетного удару.

наслідки удару по Новій пошті
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки по терміналу "Нової пошти".

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