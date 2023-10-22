Как выглядит терминал "Новой почты" в Харьковской области после атаки РФ
Прокуроры уже зафиксировали последствия ракетного удара РФ по предприятию в Харьковской области. Речь идет об атаке на терминал "Новой почты".
Подробнее об обстреле рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Атака оккупантов
Отмечается, что ракетный удар произошел 21 октября около 22:15 в населенном пункте Коротич Харьковского района.
По предварительной информации, атака была осуществлена с использованием двух ракет типа С-300 с территории Белгородской области на территории России.
Пострадавшие работники
"По состоянию на данный момент известно о 6 погибших и 16 раненых. Все пострадавшие — работники предприятия", — говорится в сообщении.
Также из-за российского удара произошел пожар площадью 300 квадратных метров. Терминал почти полностью разрушен, грузовые автомобили получили повреждения.
Реакция компании
Отметим, что компания "Новая почта" 22 октября объявила день траура в результате жестокого обстрела армии РФ.
"У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. Пока всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем — каждому. Завтра Новая почта объявляет день траура. Мы будем работать и чтить память каждого погибшего героя Новой почты. Каждого погибшего в этой войне", — написали в компании сразу после ракетного удара.
Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области спасатели ликвидировали последствия российской атаки на терминал "Новой почты".
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