Как выглядит терминал "Новой почты" в Харьковской области после атаки РФ

Терминал "Новой почты" после ракетного удара РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры уже зафиксировали последствия ракетного удара РФ по предприятию в Харьковской области. Речь идет об атаке на терминал "Новой почты".

Подробнее об обстреле рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Отмечается, что ракетный удар произошел 21 октября около 22:15 в населенном пункте Коротич Харьковского района.

Терминал "Новой почты" после ракетного удара РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации, атака была осуществлена с использованием двух ракет типа С-300 с территории Белгородской области на территории России.

Терминал "Новой почты" после ракетного удара РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пострадавшие работники

"По состоянию на данный момент известно о 6 погибших и 16 раненых. Все пострадавшие — работники предприятия", — говорится в сообщении.

Терминал "Новой почты" после ракетного удара РФ. Фото: начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов

Также из-за российского удара произошел пожар площадью 300 квадратных метров. Терминал почти полностью разрушен, грузовые автомобили получили повреждения.

Терминал "Новой почты" после ракетного удара РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Реакция компании

Отметим, что компания "Новая почта" 22 октября объявила день траура в результате жестокого обстрела армии РФ.

Терминал "Новой почты" после ракетного удара РФ. Фото: начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов

"У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. Пока всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем — каждому. Завтра Новая почта объявляет день траура. Мы будем работать и чтить память каждого погибшего героя Новой почты. Каждого погибшего в этой войне", — написали в компании сразу после ракетного удара.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области спасатели ликвидировали последствия российской атаки на терминал "Новой почты".

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