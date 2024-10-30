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Який вигляд зараз має Вовчанськ — моторошні кадри

30 жовтня 2024 11:30
Карина Приходько - Редактор
Бої у Вовчанську — який вигляд має місто зараз
Вигляд Вовчанська зараз. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Зараз Вовчанськ Харківської області перетворився на суцільні руїни, там не залишилось жодного вцілілого будинку. Крім того, за місто й надалі точаться безперервні бої.

Про це повідомила Держприкордонслужба у середу, 30 жовтня, та показала, який вигляд має місто зараз. 

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У відомстві розповіли, що вигляд міста показали прикордонники Краматорського загону. Бійці кажуть, що від Вовчанська залишилися лише руїни.   

Зазначимо, раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що до наступу окупантів у місті жили близько 3000 людей. Однак станом на початок вересня відомо про 20 людей, які залишаються у Вовчанську. Усі вони живуть ближче до від'їзду з міста та не мають дітей. 

Нагадаємо, у вересні спецпризначенці ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу. Їм вдалося ліквідувати усі ворожі сили, які перебували на його території, та зачистити периметр.

Крім того, українським бійцям під час звільнення заводу у Вовчанську вдавалося взяти російських військових у полон.

Також в ГУР пояснили, яке значення для бійців ЗСУ має звільнення агрегатного заводу у Вовчанську

Вовчанськ росіяни обстріли війна в Україні прикордонники

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